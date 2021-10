F1は中東で4つ目のグランプリ開催へ……“世界選手権”としての公平性は保てるのか？

F1は、開催地未定となっていた今季の第20戦にロサイル・インターナショナル・サーキットでのカタールGPを初開催することを決定。また、2021年から1年のインターバルを空けて、2023年から2032年まで同地でレースを開催する長期契約をカタールと結んだ。

2004年のバーレーンから始まった中東でのF1開催は、アブダビ、サウジアラビアと続きカタールで4ヵ国目となり、いずれも長きに渡ってF1カレンダーに載ることが約束されている。

昨シーズンに続き今シーズンも新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本GPを始めシンガポールGPやカナダGPなどが開催中止となったことで、今年のF1カレンダーには度々変更が加えられた。これにより、F1の開催地が比較的狭い地域に集中することとなった。

では、これがF1にとって何を意味するのだろうか。

もちろん、この問題が行き着く先は「資金力」だ。新型コロナウイルスにより世界中が影響を受ける中、F1も例外ではない。F1は中東で4レースを開催することで資金を確保し、残りのレースを開催するための基盤を作っている。開催地から潤沢な資金を得られなければ、F1チームは生き残れずF1自体も機能しない。この仕組みは非常にシンプルなモノだ。

中東のF1への参画は、フランク・ウイリアムズが1977年にウイリアムズで走らせたマーチ製マシンにサウジアラビア航空のロゴを付けたことから始まっている。また、ウイリアムズはサウジアラビア人の故マンスール・オジェと彼が率いるTAGをF1へ引き入れた。因みにオジェはその後、マクラーレンの大株主になり1980年代のチーム発展に貢献した。

こうして振り返ってみると、チームスポンサー獲得や株式保有からレース開催まで、中東という地域を十分に活用するまでに驚くほど長い時間を要したと分かる。

かつてF1のCEOを務めたバーニー・エクレストンは、長年に渡り中東でのレース開催の可能性を話題に挙げてきたが、先述にもある通り中東でのF1開催は2004年のバーレーンGPまで待つことになる。

Michael Schumacher leads the field at the start of the 2004 Bahrain GP

ヘルマン・ティルケが人里離れたサヒールに建設したバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催されるバーレーンGPには、これまでほとんど、あるいは全くモータースポーツへの関わりがなかったバーレーン政府が資金を投入してきた。

F1がバーレーンでの開催が決定した当初、砂漠の中に作られたサーキットでF1マシンを走らせることへの疑問や、イギリス政府がテロの危険性を警告するなどセキュリティ面での不安も抱えていた。しかし、初開催のレース週末は順調に過ぎ、パドックの誰もがサーキットの先進的な設備に感銘を受けた。

「中東でこのようなイベントが開催されるのは素晴らしいことだ」と2004年のバーレーンでオジェは語った。

「彼らは素晴らしい仕事をしたと思う。サーキットだけでなく、ホスピタリティの素晴らしさにもみんな気づいていたと思う」

「(F1開催によって)この地域についてよく知らない、あるいは理解していない多くの人たちに良い印象を与えることになると思う。アラブのムスリムというと、髭面で過激だというステレオタイプを思い浮かべる人もいる。しかし、実際はそうではないんだ」

また、オジェは1999年に初開催を迎えたマレーシアGPのセパン・インターナショナル・サーキットを引き合いに出し、バーレーン・インターナショナル・サーキットが持つ先進設備についてこう語っていた。

「これは21世紀の話だ。マレーシアGPはあのような設備で初開催を迎えたが、ヨーロッパやその他のレース会場と見比べてみると、恥ずかしいどころか冗談かと思う。ここ(バーレーン)は近未来的なのだ」

重要視すべきは、バーレーンが世界的に知名度の高い中東の候補地を抑えてF1招致レースに勝ったことにある。バーレーンの首脳陣が望んでいた通り、F1開催により世界的な知名度を上げることができた。

「他の候補地にもチャンスがあったが、バーレーンは全てを悟っていた」とエクレストンは語る。

「他の候補地が行なった改善は、いつでもできることだっただろう? しかし、砂漠のど真ん中で(バーレーンの)彼らがこれを作ったと思うと、彼らについて語るべきモノはその分多くなる」

2004年のバーレーンGPを批判するとすれば、観客数が少なく、チケット価格の高さから地元の人々から敬遠されていたのではないかという点だ。

「全く新しいレースであり、この地域では初めての試みだった」とエクレストンは語った。

「例えばラクダレースをロンドンで開催しても、最初の方はあまり熱狂的な支持は得られないだろう。慣れてくれば、みんな気に入ってくれるはずだ」

「何を手に入れられて、何を手に入れられないかを彼らは明確に理解している。重要なのは、我々F1が中東で成長していくことだ」

その当時、ドバイは既にグランプリレースを開催できるグレード1規格のFIAライセンスを持つドバイ・オートドロームを有していたが、エクレストンは同じ地域でのふたつ目の開催地は求めていないと断言していた。

「いや、これで問題はない」と彼は言う。

「(バーレーンでの開催は)この地域に多くをもたらすことになる」

エクレストンは当時、多くの招致プロジェクトを抱えていた。2004年後半には中国が、翌2005年にはトルコがF1カレンダー入りを果たす予定があり、その他のプロジェクトも検討されていた。しかし、その中にドバイの文字はなかった。

そして2007年2月、エクレストンが述べていたこととは対象的に、2009年から中東で2レース目を開催することが明らかになった。

F1を“21世紀仕様”に移行させると謳い、アブダビはヤス・マリーナ・サーキットでレースを盛り上げるとF1側に打診した。また、最終戦での開催枠を確保するべく、割増金を支払うことに合意したのだ。

その数週間前にマクラーレンの大株主となりF1への関与を拡大していたバーレーンは、アブダビでのカレンダー入りにより“中東で唯一のグランプリ開催地”としての独占的な地位を失うことになった。ただ、シーズン終盤に同地域で2レースを開催することで、地域全体でF1人気を高めることができるというメリットがあった。

エクレストンはこの時点でも、中東では2レースで十分だと主張していた。しかし、この方針は2016年9月にリバティ・メディアがF1オーナーになってから大きく変わった。エクレストンからチェイス・キャリーへCEOが変わったこの時から、新たな開催地を見つけ、F1を新時代へと引き上げるべく“リバティ・メディア主導の”イベントを行なうことが当然のように求められていた。

マイアミGPは初開催が遅れ、ベトナムGPの計画が頓挫する中、国有石油会社「アラムコ」とF1との大型スポンサー契約提携を控えたサウジアラビアは、以前から将来的なレース開催地として有力視されていた。そして昨年11月にサウジアラビアGPの2021年シーズンのカレンダー入りが発表された。

サウジアラビアとしては、F1開催は一般的な宣伝の一貫としてだけでなく、2030年までに石油依存を低減させるという経済改革計画「ビジョン2030」に結びついている。

初開催となる第22戦サウジアラビアGPは、西部ジェッダの海沿いに新設される市街地コースで行なう。そして首都リヤドに建設中の複合型エンターテインメント&商業施設「アル・キッディヤ」にも、グレード1規格のFIAライセンスを満たす新サーキットが建設されるという。このことからも、サウジアラビアのF1に対する熱意の大きさが伺える。

「サウジアラビアに関しては、パンデミックの中でも契約を結び、署名、発表することができたのは驚異的だった」とF1カレンダーの調整を行なうクロエ・ターゲット-アダムスは語る。

「レースを開催することをとても楽しみにしていますし、これは中東でのスポーツ振興に向けた長期的なビジョンでもあります」

「既にアブダビとバーレーンというふたつの素晴らしいパートナーが中東にはあります。どちらとも長期的な関係を築けていますし、信じられないほどの成功を収めています」

「サウジアラビアのように、人口も若い世代も多く、モータースポーツや自動車産業への関心が高い市場。それも北アフリカを始めとする中東地域への進出が可能な市場でレースを開催できることは、F1にとって非常に興味深い枠組みになるでしょう」

ターゲット-アダムスが述べた通り、この契約提携は新型コロナウイルスが猛威を振るう中行なわれた。資金力のあるサウジアラビアとの契約提携は、リバティ・メディアやその株主、そしてF1チームが求めていた将来の収入を担保する重要なモノであった。

2020年シーズンはバーレーンで2レース、アブダビで最終戦を催した。F1としては開催地から直接収入を得られるだけでなく、満額の放映権料を世界各国のテレビ局から回収できる17戦をコンプリートすることができたため、中東での3レースが大きな役割を果たしたと言えよう。

Sergio Perez, Racing Point RP20, 1st position, crosses the line for victory to the delight of his team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images