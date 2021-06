F1空力開発を支えてきた『風洞』は、”前時代の遺物”になるのか？

2020年に行なわれたF1コミッションの会議で、2030年までに風洞を廃止することが議論され、10チーム中8チームが基本方針への支持を示した。

これは、まだ遠い世界のように思われていたことに対する『意思表示』のための投票だった。しかし2030年にそれを実現するためには、誰もが変化に備えた計画を立てられるよう、早急に決定が行なわれなければならない。そのためにも、議論が続けられているのだ。

2010年、ヴァージンF1チームはCFD(数値流体力学)によるシミュレーションのみを使ってマシンを開発するという野心的な戦略を採用した。しかしそうしてできた『VR-01』は良い成績を残せなかった。そのため、F1において風洞を禁止するという考えに対してはある程度、偏った印象を持っている者もいるだろう。ただあれから技術は大きく進歩し、他のカテゴリーでは完全にCFDで設計されたレースカーも存在している。

F1側は、風洞からの脱却を全面的に支持している。2022年に導入される予定の新しいレギュレーションを策定する上で、エンジニアたちはCFDを活用した。FIAはチームが行なうCFDのリソースを制限しているものの、当然この制限の対象にはならなかったため、F1にとって非常に強力なツールとなった。

風洞を廃止しようとする背景には、ふたつの明白な理由がある。ひとつは風洞の稼働に必要なエネルギーに関連した、環境への影響だ。2030年までにカーボンニュートラルを実現するという、F1の目標にも沿っている。

風洞の稼働によって、膨大な電力が消費される。ある試算によると、ひとつのチームが1年間に消費する電力は、100万ポンド(約1億5600万円)分以上にもなるという。メルセデスを始めとする一部チームが自然エネルギーの使用を美徳としているとはいえ、それが10チームあることを考えると、F1上層部が風洞の使用を抑制しようとする理由は分かる。

持続可能性の問題を抜きにしても、莫大なコストはそれ自体が問題となる。各チームの予算上限は今後数年、減額されていくことになるため、各チームはパフォーマンスに影響を与えることなく、支出を削減する方法を模索し続けなくてはいけない。

もしこの方程式から風洞を除外することができれば、かなりの節約になるだろう。風洞にはエネルギーコストだけでなく、運用やメンテナンス、風洞に使うモデル製作部門の人件費、モデルの材料費、設備費用なども必要となる。

風洞の年間コストについて、チームは正確な数字を出していないが、推定では500万ポンド(約7億8000万円)以上だとされている。自前の風洞を持たず、よその風洞を借りているチームは、通常1日あたり約2万5000ポンド(約400万円)ほど支払っており、それが積み重なっていくわけだが、風洞モデルの製作費用はこれに含まれていない。

