アルボンの起用から“レッドブル・ウイリアムズ”は生まれない　チームCEO「レッドブルは彼の個人スポンサー」

ジョージ・ラッセルのメルセデス昇格に伴い、ウイリアムズは先日レッドブルF1チームでリザーブ兼テストドライバーを務めるアレクサンダー・アルボンを2022年に正ドライバーとして起用することを発表した。

レッドブル育成として下位カテゴリーを走り、2019年にトロロッソ(現アルファタウリ・ホンダ)で‘F1デビュー。シーズン中盤からはレッドブルへ昇格し、続けて2020年もレッドブルでF1を戦った。2021年は成績不振からセルジオ・ペレスにシートを奪われるも、1年のブランクを経てF1シートを掴み取った。

アルボンを放出することとなったレッドブルは、ウイリアムズへの移籍が決定した時点で、来季のリザーブ兼テストドライバーの契約を解除したものの、関係は維持したままにすると明らかにした。

そのため、アルボンは何らかの形でレッドブルのロゴとともにF1を走ることが予想されているが、ウイリアムズのヨースト・カピトCEOはこれによりレッドブルF1チームとウイリアムズの蜜月関係が生まれるワケではないと語り、レッドブル総本家であるレッドブル・タイが個人スポンサーとしてアルボンに付くと説明した。

「彼は正式なウイリアムズのドライバーであり、レッドブルと契約は結んでいない」とカピトは言う。

「キャリアを通じて、彼には個人スポンサーとしてレッドブル・タイが付いている。そして彼には個人スポンサーを持つ権利がある」

「だから彼はレッドブルを個人スポンサーとして留めておくだろう。つまり、レッドブルとウイリアムズの関係ではないのだ」

