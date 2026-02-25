本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

MotoGP
MotoGP
買収されたMotoGP、今後の方向性は「収益化を急いではいない」と幹部。まずはブランド基盤拡大の足場固め？

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
スーパーフォーミュラ、2026年はレースフォーマットを微調整。1周目ピット可のルールは撤廃、Q3“スーパーポール”を2大会で導入

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：5】新レギュレーションには、興味深い技術的解決策の余地がある
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

NetflixのDrive to Surviveシリーズに出演したクリスチャン・ホーナーは、レッドブル代表職からの解任にフェルスタッペン親子は大きく関与していないと考えている、と話した。

Lydia Mee
編集:
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

写真：: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

　2025年7月にレッドブルの代表職を解かれたクリスチャン・ホーナーは、Netflixのドキュメンタリー番組の中で、自身の去就にはフェルスタッペン親子は大きく関与していないだろうと語った。

　今月末配信されるNetflixのF1ドキュメンタリーシリーズ『Drive to Survive（邦題：栄光のグランプリ）』最新作では、2025年に大きな話題となったレッドブルの”内紛”も当然取り上げられている。

　第4話ではチームを創設から率いてきたホーナーの退任劇が描かれた。そこで彼は、役職を解かれたことについて、フェルスタッペン親子のせいではないだろうと語った。

「本当に喪失感と心の痛みを感じている。すべてがあまりにも突然だった。きちんと別れを告げる機会すら、ほとんど与えられなかった」とホーナーは『Drive to Survive』の中で語っている。

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Photo by: Bryn Lennon - Formula 1

「こんな立場に置かれるとは想像もしなかった。正直、あんな“クソみたいな仕打ち”を突きつけられたときの最初の反応は、『ふざけるな』というものだった。自分の選択ではない形で、非常に大切にしていたものを奪われたのだから」

「私は常にベストを尽くしてきた。チームのため、そして自分が代表してきた人々のために全力を尽くした。しかし、今年（2025年）のパフォーマンスは、これまでほど強いものではなかった」

　この決定にフェルスタッペン一家が関与していたと思うかと問われると、ホーナーは次のように付け加えた。

「彼の父親（ヨス・フェルスタッペン）が、これまで私の最大の支持者だったことは一度もない。彼は私に対して公然と批判的だった。しかし、フェルスタッペン家がこの件に関与していたとは、私は一切思っていない」

「これはオリバー・ミンツラフが下した決断であり、ヘルムートが脇から助言していたものだと思っている。最終的には、ビジネス面、そしてグループ内部で状況が変わった。創業者が亡くなったんだ。ディートリッヒ・マテシッツの死後、私はおそらく“権限を持ちすぎている”と見なされたのだと思う」

　ホーナーはレッドブル退団後、F1復帰のウワサが絶え間なく囁かれ続けている。ただ2026年2月時点では、まだ彼のF1復帰は確認されていない。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」
More from
Lydia Mee

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」
More from
Christian Horner

F1復帰に近づく？　ホーナー元レッドブル代表、アルピーヌF1の株式買収に向け投資ファンドと接触

F1
F1
McLaren launch
F1復帰に近づく？　ホーナー元レッドブル代表、アルピーヌF1の株式買収に向け投資ファンドと接触

元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

F1
F1
Williams launch
元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

クリスチャン・ホーナーがFIAのパリ本部を訪問。ベン・スレイエム会長熱烈歓迎……アルピーヌ買収への布石か？

F1
F1
バルセロナ シェイクダウンテスト
クリスチャン・ホーナーがFIAのパリ本部を訪問。ベン・スレイエム会長熱烈歓迎……アルピーヌ買収への布石か？
More from
レッドブル

電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
電動エネルギーの扱いはやっぱりレッドブルが最強？　メルセデスのラッセル「デプロイメントは間違いなく一番。少し驚いた」

角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

F1
F1
角田裕毅がF1マシンのコクピットに戻ってきた。サンフランシスコでRB7をドライブ……しかしマシンが大炎上！

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

最新ニュース

レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？　ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る

MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

MotoGP
MGP MotoGP
タイGP
MotoGPライダーの収入格差、一部是正へ？　最低年俸9200万円の規定が合意間近

雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
デイモン・ヒル、約30年ぶりにウイリアムズに復帰。アンバサダーに就任「私にとって特別な場所」