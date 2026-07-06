シルバーストンに“F1ファン”としてやってきたホーナー。復帰の噂が絶えない中「私は急いでいない。今回はレースを楽しむために来た」
元レッドブル代表のクリスチャン・ホーナーが、F1復帰の噂について口を開いた。
昨年途中までレッドブル・レーシングのCEOとチーム代表を務めていたクリスチャン・ホーナーが、F1イギリスGPのパドックに姿を現した。F1復帰の噂が絶えない彼だが、インタビューの中で一連の憶測についてもコメントした。
ホーナーは長らくレッドブルを率いてF1で数々の成功を収めてきたが、昨年7月に突如として失脚。それ以来、何度か公の場に姿を現してメディアの取材に応えたこともあったが、それも数えるほどであり、今回F1の現場に足を運んだのも代表退任後初であった。
その間にも、ホーナーには常にF1復帰の噂が付きまとった。アルピーヌの少数株主として参画するという話や、中国のBYDと共にF1で12番目のチームを新たに立ち上げるのではないかという話が、一連の憶測の代表的なものである。
ただホーナーは以前から、もし自分がF1に復帰するのであれば、それは「勝てるプロジェクト」に参画できる場合のみであると常々強調している。
Sky Sports F1のインタビューに応えたホーナーは、「まずはここシルバーストンに戻ってこられて嬉しい。私はF1ファンで、1993年以来一度もレースを見逃したことはない。だから来られて良かった」と話す。
一方で自身のF1復帰の可能性について話題が及ぶと、彼はやや言葉を濁した。
「見ての通り、私はF1から離れたこの時間を楽しんでいる。レッドブルでは20年間も働いていたからね。それ以前にも（業界内で）別の仕事をしていたが、馬車馬のように働いていた生活から抜け出したのは初めてのことだからね」
「とにかく私にとっては、自分が正しいと思えることかどうか、最終的に勝てるチャンスがあるかどうか、それだけだ」
そしてアルピーヌやBYDといった具体的な名前が挙がっていることに対しては、こう語った。
「素晴らしいのは、今のF1が本当に良い状態にあることだ。今年のレースも非常に面白い。一歩引いて舞台裏から見ていると、F1への関心がかつてないほど高まっているのが分かる」
「だから、F1に関わりたいと考えている人や企業は本当に多い。まあ、どうだろうね。私は急いではいない」
「BYDも本当に本当に巨大な企業だ。ただ、これまで非常に多くの憶測が飛び交っている。私は全てのF1チームで名前が挙がったんじゃないかと思うくらいだ。とにかく今回はレースを楽しむために来たんだ」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
FIAベン・スレイエム会長、元レッドブルのクリスチャン・ホーナー”F1復帰”を後押し？「彼の名前をF1から消し去ることはできない」
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側
レッドブル退団にフェルスタッペン家は関係ない？ ホーナー元代表、Netflixドキュメンタリーで語る
最新ニュース
アプリリア「ベッツェッキには休息が必要」3連続ノーポイント＆首位陥落の窮地
シルバーストンに“F1ファン”としてやってきたホーナー。復帰の噂が絶えない中「私は急いでいない。今回はレースを楽しむために来た」
2021年アブダビでこうなって欲しかったね……メルセデスのウルフ代表、イギリスGPのSC運用を歓迎「規則が守られたのは良いこと」
KTM、アレックス・マルケスとの複数年契約締結を発表「バイクを次のレベルへと引き上げ、MotoGPの最前線で戦うことが目標」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。