F1 メキシコシティGP

足りたの？ 足りてないの？ ハータのスーパーライセンスポイント巡り混乱。FIAはF1参戦要件クリアまで「あと1点」と明示

コルトン・ハータがスーパーライセンスの取得条件を満たしたのかどうかについては、F1パドックで大きな混乱を呼んだが、FIAによるとメキシコシティGPのFP1を終えた段階でライセンス申請まであと1点足りないという。

Ronald Vording

公開日時: 2026/10/31 4:01

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Colton Herta, Hitech

写真：: Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行1回目で、キャデラックから出走し100km以上を走行したコルトン・ハータ。これで彼はスーパーライセンスポイントが40に達し、F1参戦に必要なライセンスの取得要件を満たしたかと思われた。

しかし、実は40点に達していないのではないかとして、F1パドックで混乱が生じた。そしてFIAは、ハータの現状のポイントが39であり、スーパーライセンス申請まであと1点不足していることを明らかにした。

2025年シーズンを巡る混乱

まずは基本的な仕組みを整理しておこう。申請に必要な40点のスーパーライセンスポイントをカウントする方法は2通りある。過去3シーズン（2026年申請であれば2023年〜2025年）のポイントを合計するか、もしくは過去2シーズン＋申請年のポイントを合計するかだ。

FIA国際モータースポーツ競技規則には、「ドライバーは少なくとも40ポイントを獲得していなければならない」、そして「申請年の直前3年間、もしくは申請年の直前2年間と申請年に獲得したポイントの合計のいずれか多い方を考慮する」と記されている。

ハータの場合は、2023年〜2025年にインディカー・シリーズで獲得したポイントと、今季F1のフリー走行で獲得したポイントがカウントされるようだ。これは一見すると4シーズン分のポイントを合計しているように見えるが、実はFP1参加によるポイントは年度の縛りが存在しないのだ。

したがってハータはインディカーの年間成績で35点を獲得しており（詳細は後述）、加えてF1のフリー走行に参加したことで4点を獲得している。つまり現状は39点保有で、ライセンス取得要件には1点届いていない。ではなぜ混乱が生じたのか？

まずハータは2023年のインディカー・シリーズで10位に入り、1点を獲得。2024年は年間2位で30点を獲得したが、問題は2025年だった。

インディカーの公式サイトを見ると、2025年のハータはフェリックス・ローゼンクヴィストと同点だが、ローゼンクヴィストがランキング6位、ハータがランキング7位と記載されており、Wikipediaページなどでもこれが踏襲されている。この場合ハータに加算されるライセンスポイントは4点であり、上記の計算通りとなる。

ところがFIAが7月に調査を行なった当初、ハータはランキング6位とされていたのだ。その場合ライセンスポイントは6点つくため、フリー走行のポイントも加えれば40点を余裕を持って上回る。そのため、メキシコシティGPのフリー走行1回目を終えた時点では、ハータがスーパーライセンスの取得条件を満たしたという見方がパドックでも広まっていた。

しかし、これは誤りだった。FIAはその後の調査で、ハータの2025年シーズンの最終順位は間違いなく7位であるとmotorsport.comに説明した。つまり、現時点でのスーパーライセンスポイントは39であり、ハータはF1のフリー走行にもう1回参加する必要がある。

ただキャデラックは、次戦のサンパウロGP、あるいはラスベガスGPで、その機会を与えることができる。キャデラックは以前から、育成ドライバーであるハータにフリー走行への出走機会を与える意向を示しているため、いずれにせよ彼がスーパーライセンスの取得条件を満たすことは確実とみられる。

スーパーライセンスの有効期間、そしてキャデラックへの影響は？

もうひとつ興味深いのは、ハータが正式にスーパーライセンスを申請し、FIAから発給された場合、それが具体的にどれほどの期間有効なのかという点だ。

厳密に言えば、スーパーライセンスの有効期間は1年間だ。そう考えるとハータは、今年ライセンスを申請したとしても、2027年のF1参戦を実現できなければ意味がないように思える。しかし実はそこにはセーフティネットが存在しており、一度ライセンスを取得すれば、有効期限を過ぎてしまってもフリー走行で100km走るだけで再発行が可能なのだ。

これは国際モータースポーツ競技規則 付則L項の第13.1.5条b項に基づくもので、「スーパーライセンス（練習専用のスーパーライセンスを除く）を取得しており、申請前に過去3年間のいずれかでFIAフォーミュラ1世界選手権のフリー走行中に100km以上完走したことがある」ドライバーであればスーパーライセンスを再申請できる。

つまりキャデラックとしては、ハータに一度スーパーライセンスを取らせてしまえば、来季に限らず将来的なドライバー候補として頭数に入れることができる。

キャデラックは先日、セルジオ・ペレスとの契約延長を発表。少なくとも2029年までチームに残留することになった。一方でバルテリ・ボッタスの去就は未定であり、アメリカGPの際にはマルチン・ブコウスキー代表が「両ドライバーが来季以降も有効な契約を結んでいるのか」との質問に明確な回答をしなかったため、ドライバー交代の可能性が残されている。

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