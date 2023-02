デ・フリーズ、F2時代の融資で裁判沙汰も”完全勝利”。「これでF1への準備に集中できることを願う」

Listen to this article

Listen to this article

ニック・デ・フリーズは、2023年にアルファタウリからF1フル参戦デビューを飾る予定だが、F2時代に受けた融資に関連して裁判沙汰に直面することになった。しかしデ・フリーズの主張が正しいことが法廷で認められた。

デ・フリーズはF2に参戦した2018年に、オランダの不動産王イェルーン・ショーホルストの投資ファンド『インベストランド』から25万ユーロ(当時約3200万円)の融資を受けた。

デ・フリーズはこの年、50万ユーロを調達する必要があったものの、スポンサーの助けもあってその半分を集めることに成功。残りの半分をインベストランドから借り入れたのだ。

この融資に対して、ショーホルストは年3%の固定金利の他、デ・フリーズが行なうF1活動で得られる収入の50%を受け取ることで合意。これは契約書では変動金利と表現され、2022年までにF1レースのシートを確保しなければ返済は免除されるとされていた。

デ・フリーズは2022年にF1レーシングドライバーとしての契約を結んでいなかったため、昨年限りで契約が事実上終了した、と考えていたのだ。

Nyck de Vries made his F1 debut with Williams at the Italian GP

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images