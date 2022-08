アンドレッティのような新チームは必要ない？　F1ドメニカリCEOが新規参入受け入れに後ろ向きの理由

Listen to this article

マイケル・アンドレッティ率いるアンドレッティ・オートスポートは、F1に新規参入することを目指していると公言している。しかしF1のCEOであるステファノ・ドメニカリは、F1には新規参入チームは必要ないとして、アンドレッティの参加を疑問視している。

ドメニカリは、10チームが参戦する現状に満足しており、F1の付加価値を高めるためにも、新規参入チームは必要ないと示唆した。またドメニカリCEO曰く、アンドレッティ以外にもF1参入を目指している団体は存在するという。

アンドレッティの参入については、評価手順が進行中である。しかしその評価がどのように進められているか、そして決定に関するタイムラインがどうなっているのかは、明らかにされていない。最終的には、FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長主導の下、進められることになるだろう。

「今日のF1の状況を考えると、量に関しては問題ではなく、F1の価値を高めるための一歩が必要であるように見える」

アンドレッティの参入について尋ねられたドメニカリCEOは、motorsport.comに対してそう語った。

「それは本当の意味で理解するという面の問題だ。声が大きいかどうかは別にしなければいけない。アンドレッティは、参入に向けて非常に大きな声を上げていた。しかし(参入を目指す)他の人たちもいる。同じことを、別の形で行なってきた人たちもいるんだ」

「だから参入に向けた評価はアンドレッティだけでなく、自分達が何であるかを証明することでより生産的になろうとし、そして我々が導入した手順を尊重しながらも、沈黙を守っている他の人たちと一緒に行なわれることになる」

「常に言ってきたように、今このチャンピオンシップにより多くの価値をもたらすのは、より多くのチームを持つことだとは思わない」

「しかし履行しなければならない手順がある。それには、アンドレッティを含む誰もが従っている。それが現在の状況だ。何か変化したことはない」

ハンガリーGPの際、メルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは、アンドレッティが参入するよりも、他の新しいメーカーが参入した方が、F1の魅力を高めることに繋がると考えている旨を語った。これについてはマイケル・アンドレッティの父親であるマリオ・アンドレッティが、SNS上で批判を展開した。

このウルフ代表の考え方についてドメニカリCEOに尋ねると、彼は次のように語った。

「トトにはチーム代表としての立場があると思う」

そうドメニカリCEOは語る。

「彼はメルセデスF1の株式の30%を持つ株主であり、8年連続でタイトル獲得に導いたという成績もある。だから彼には信頼性があるということを意味する」

「マリオのことは、昔からよく知っている。彼は自分の考えを、自分が正しいと思う方法で示そうとしている」

「しかしご存知のように、ガバナンスは整っていると私は信じている。そしてその決定は、実施されている手順に従わなければならない。マリオはとても大きな声を上げるし、マイケルも同じだ。ご想像の通り、私は彼らとかなり頻繁に話をした。そして我々は、それを尊重しなければいけない」

「我々は異なる意見を持っているかもしれない。結局のところ、手順に従うことが必要だ。そして最終的な決断を下す人たちがいる。先ほども言ったように、F1のチーム数が弱点なのではない。それが私の意見だ」

