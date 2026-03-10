エステバン・オコン、開幕レースの出来に不満たっぷり「昨年の悪夢の再現だ。フラストレーションが溜まる」
ハースのエステバン・オコンはF1開幕戦オーストラリアGPの決勝では、マシンのコントロールに苦しみ11位。彼はトラブルに苦しんだ昨年の開幕戦のようだと感じている。
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
F1オーストラリアGPを11位で終えたエステバン・オコン（ハース）は、レースでの苦戦は、1年前と同じだとフラストレーションを溜めている。
ハースにとって新レギュレーションへ切り替わって最初のレースはまずまずの結果だった。12番グリッドスタートのオリバー・ベアマンが、7位入賞を果たしている。
ただチームメイトのオコンは不満げだ。彼はスタートで13番手からトップ10圏内を争う位置につけたが、すぐにマシンの問題に直面したという。マシンが至る所でオーバーステアとなっていたことで、タイヤをすぐに痛めてしまったとオコンは説明する。
そしてこの状況は2025年シーズンの開幕時にハースが抱えていた問題にそっくりだと話した。
「正直に言って、僕らにとっては失望するレースだったというのが結論だ」
オコンはそう語る。
「特にスタート直後の状況はそうだ。大きくポジションを上げたし、かなりいいレースになるはずだったんだ」
「VSC中にピットインできたのも良かった。すべて順調に見えた。でもその後、自分たちのラップタイムを見て衝撃を受けた」
「コーナー進入のあらゆる場面でオーバーステアが出ていた。そのせいでタイヤを非常に早い段階で痛めてしまった。デグラデーション（タイヤの性能劣化）も大きかった。まるで昨年の悪夢の再現だ。まったくうまくいかなかった頃の状況だ」
「僕らは2台の異なるマシンになっている。僕とオリー（ベアマン）で、また全く異なる問題を抱えているんだ。フラストレーションが溜まりだしているよ」
「レースではアンダーステアの傾向のマシンを使ったのに、全く逆になっていた。本当にフラストレーションが溜まる。予選では上手く機能させることができるけど、デグラデーションのあるレースではそうはいかない。当然だろう」
Esteban Ocon lost a lot of time battling with Pierre Gasly and Gabriel Bortoleto during the race.
Photo by: Alastair Staley/LAT Images via Getty Images
なおオコンは、マシンに何かトラブルが発生していた可能性も考慮している。
「壊れていたのかもしれない。修理が正しく行なわれていなかったのかもしれないし、別の何かが壊れていたのかもしれない」
「ただひとつ確かなのは、とても乗りやすいマシンではなかったということだ」
さらに他のドライバー同様にエネルギーマネジメントもオコンの頭痛の種となった。レース中はガブリエル・ボルトレト（アウディ）やピエール・ガスリー（アルピーヌ）とバトルしていたが、そこでのエネルギーマネジメントは良い学びになったと話している。
「最終的にポイント圏外で終わった。ただ、エネルギー管理については多くのことを学べた。やり方を変えていくこともあるだろう。次のレースではもう少し上手くやれればいいね」
「できれば新しいサーキットごとにすべてを一から学び直すようなことにはならないでほしい。膨大な情報が得られた。それを整理して、次にどうなるか見ていく必要がある」
記事をシェアもしくは保存
2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」
オコン、ハースからの“もっと期待してた”の評価も気にせず「特に驚きはない。チームも責任は認めてるだろ？」
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」
F1ドライバーは孤独だ……ベアマン、ルーキーイヤーに「かなり苦しんだ」と明かす
ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」
最新ニュース
F1分析｜2026年のF1、中団グループトップはいったいどのチームか？ 初参戦アウディは驚異的なレースペース見せる
ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」
新世代F1マシンに批判の大合唱……メルセデス代表は違和感「前のマシンが最高だったなんて、当時誰か言ってたかい？」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。