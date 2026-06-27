去就不透明なハースのオコン、周囲の雑音は一切気にせず「小松代表も僕を信頼してくれている。周りが何を言おうが勝手だ」

今季限りでハースとの契約が切れることから、去就が注目されているエステバン・オコン。ただ彼は自身のF1での将来について「周りが何を言おうが勝手だ」として、とにかく結果を出すことに集中していると語った。

オコンは昨シーズンからハースに加入したが、同年はルーキーのオリバー・ベアマンにわずか3ポイント差ながら敗れてしまった。迎えた2026年シーズンはベアマンがさらに勢いをつけ、第7戦終了時点で18ポイントを稼いでいる一方、オコンは3ポイントの獲得にとどまっており、その将来は不透明となっている。

さらにオコンにとっては時間も限られている。小松礼雄代表は5月、2027年のドライバーラインアップはこの夏までに決めたいと明かしており、そのうちの1席はベアマン残留が有力視されている。

そうした状況の中、今週末のオーストリアGPを前に自身の将来について尋ねられたオコンは、こう答えた。

「チームは僕を信頼してくれているし、アヤオも僕を信頼してくれている」

「僕はチームと一緒に、自分たちでコントロールできる部分を改善することだけに集中している。だから自分としては落ち着いているし、ベストを尽くして、やるべきことに集中している」

「正直、周りが何を言おうと僕は構わない。ただ、みんなのために良い仕事をしたいだけなんだ」

「この3〜4戦はチーム全体にとって本当に厳しかった。もちろん多少のポイントは取れたけど、十分じゃないし、僕たちが望んでいる結果ではない。もう一度本来の力を取り戻さないといけないし、それだけの力はあると思っている。僕たちは本当に懸命に取り組んでいるけど、その努力が結果として表れるのはまだこれからだ」

またオコンは、自身の不信の原因がマシンにあるとの考えを貫いている。昨年のVF-25はブレーキングに苦しんでいたが、今季のVF-26に関しては現時点では何が最大の問題なのかは明らかになっていない。さまざまなトラブルが次々発生しているものの、オコンはまずそれらを解決しなければ結果は改善しないと考えている。

「ドライバーとして、僕が気にすべきなのはコース上でのパフォーマンスだ。それ以外のことは、この世界では付きものだからね」

「今の僕たちは、それ以上に深刻なマシンの問題を抱えている。まずはそこを解決しないといけない。マシンの問題を解消してパフォーマンスを引き上げることができれば、すべてはもっと楽になる」

「でも、自分には自信がある。こういう話題はいつだって出てくるものだ。人はパリの写真（実態とは違うところ）ばかり見ているが、僕たちは実際はオーストリアにいる。もっと内部まで見て、なぜ今年あまりポイントを獲れていないのかを理解すれば、より明確になってくる」

「本当の理由は、チームの内部や身近な人たちがちゃんと分かっている。それが一番大事なことだ。僕たちは正しい方向で仕事をしていると分かっている」