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F1トルコFP2速報：FP1に続きフェルスタッペンがトップ。ホンダ勢4台トップ10入り

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F1トルコFP2速報：FP1に続きフェルスタッペンがトップ。ホンダ勢4台トップ10入り

F1トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。

　F1第14戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはマックス・フェルスタッペンで、タイムは1分28秒330だった。

　2番手はシャルル・ルクレール（フェラーリ）。フェルスタッペンとのタイム差は0.401秒だった。3番手、4番手にはバルテリ・ボッタス、ルイス・ハミルトンのメルセデス勢が続いた。

　アレクサンダー・アルボン（レッドブル）は5番手。アルファタウリ・ホンダもダニール・クビアトが6番手、ピエール・ガスリーが7番手に入り、ホンダパワーユニット勢が上位に食い込んだ。

 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Netherlands マックス フェルスタッペン 37 1'28.330     217.556
2 Monaco シャルル ルクレール 45 1'28.731 0.401 0.401 216.573
3 Finland バルテリ ボッタス 43 1'28.905 0.575 0.174 216.149
4 United Kingdom ルイス ハミルトン 39 1'29.180 0.850 0.275 215.483
5 Thailand アレクサンダー アルボン 42 1'29.363 1.033 0.183 215.042
6 Russian Federation ダニール クビアト 43 1'29.689 1.359 0.326 214.260
7 France ピエール ガスリー 43 1'29.944 1.614 0.255 213.652
8 Germany セバスチャン ベッテル 41 1'30.022 1.692 0.078 213.467
9 Canada ランス ストロール 38 1'30.297 1.967 0.275 212.817
10 United Kingdom ランド ノリス 39 1'30.907 2.577 0.610 211.389
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