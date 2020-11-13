F1トルコGPのフリー走行2回目が行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録した。
F1第14戦トルコGPのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはマックス・フェルスタッペンで、タイムは1分28秒330だった。
2番手はシャルル・ルクレール（フェラーリ）。フェルスタッペンとのタイム差は0.401秒だった。3番手、4番手にはバルテリ・ボッタス、ルイス・ハミルトンのメルセデス勢が続いた。
アレクサンダー・アルボン（レッドブル）は5番手。アルファタウリ・ホンダもダニール・クビアトが6番手、ピエール・ガスリーが7番手に入り、ホンダパワーユニット勢が上位に食い込んだ。
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|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|37
|1'28.330
|217.556
|2
|シャルル ルクレール
|45
|1'28.731
|0.401
|0.401
|216.573
|3
|バルテリ ボッタス
|43
|1'28.905
|0.575
|0.174
|216.149
|4
|ルイス ハミルトン
|39
|1'29.180
|0.850
|0.275
|215.483
|5
|アレクサンダー アルボン
|42
|1'29.363
|1.033
|0.183
|215.042
|6
|ダニール クビアト
|43
|1'29.689
|1.359
|0.326
|214.260
|7
|ピエール ガスリー
|43
|1'29.944
|1.614
|0.255
|213.652
|8
|セバスチャン ベッテル
|41
|1'30.022
|1.692
|0.078
|213.467
|9
|ランス ストロール
|38
|1'30.297
|1.967
|0.275
|212.817
|10
|ランド ノリス
|39
|1'30.907
|2.577
|0.610
|211.389
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