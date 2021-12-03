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F1サウジアラビアGP FP2速報：FP1に続けてハミルトンがトップで初日を終える。角田裕毅も序盤から速さを見せ8番手
執筆: 滑川 寛
F1第21戦サウジアラビアGPのフリー走行2回目が行なわれ、ルイス・ハミルトン（メルセデス）がトップタイム。角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）は8番手だった。
F1第21戦サウジアラビアGPのフリー走行2回目がジェッダ・コーニッシュ・サーキット（ジェッダ市街地サーキット）で行なわれ、ルイス・ハミルトン（メルセデス）がFP1に続いてトップ。タイムは1分29秒019だった。
2番手にはそのチームメイトであるバルテリ・ボッタスが並び、ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）が速さを見せトップのハミルトンから0.081秒差の3番手に付けた。
レッドブル・ホンダ勢はマックス・フェルスタッペンが4番手、セルジオ・ペレスは9番手だった。
角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）は8番手で初日を終えた。角田はFP2序盤から速さを見せ、一時はタイムシートのトップに躍り出るシーンもあった。
セッションは最終盤に発生したシャルル・ルクレール（フェラーリ）のクラッシュにより、赤旗終了となった。幸いドライバーには怪我はなさそうだ。
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