F1サウジアラビアGP FP2速報：FP1に続けてハミルトンがトップで初日を終える。角田裕毅も序盤から速さを見せ8番手

F1第21戦サウジアラビアGPのフリー走行2回目がジェッダ・コーニッシュ・サーキット（ジェッダ市街地サーキット）で行なわれ、ルイス・ハミルトン（メルセデス）がFP1に続いてトップ。タイムは1分29秒019だった。

2番手にはそのチームメイトであるバルテリ・ボッタスが並び、ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）が速さを見せトップのハミルトンから0.081秒差の3番手に付けた。

レッドブル・ホンダ勢はマックス・フェルスタッペンが4番手、セルジオ・ペレスは9番手だった。

角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）は8番手で初日を終えた。角田はFP2序盤から速さを見せ、一時はタイムシートのトップに躍り出るシーンもあった。

セッションは最終盤に発生したシャルル・ルクレール（フェラーリ）のクラッシュにより、赤旗終了となった。幸いドライバーには怪我はなさそうだ。

順位 ドライバー 周回数 タイム 差 前車との差 平均速度 1 ルイス ハミルトン 22 1'29.018 249.684 2 バルテリ ボッタス 23 1'29.079 0.061 0.061 249.513 3 ピエール ガスリー 22 1'29.099 0.081 0.020 249.457