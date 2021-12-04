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F1 / サウジアラビアGP 速報ニュース

F1サウジアラビアGP FP3速報：フェルスタッペンが1番時計！　ホンダ勢4台がトップ5入りで角田裕毅は僚友上回る4番手

F1サウジアラビアGPのフリー走行3回目が行なわれ、マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）がトップタイム。ルイス・ハミルトン（メルセデス）がそれに続き、角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）が4番手タイムを記録した。

F1サウジアラビアGP FP3速報：フェルスタッペンが1番時計！　ホンダ勢4台がトップ5入りで角田裕毅は僚友上回る4番手

　サウジアラビアはジェッダ・コーニッシュ・サーキット（ジェッダ市街地サーキット）でF1サウジアラビアGPのフリー走行3回目が行なわれた。予選前最後のセッションをトップで終えたのは、マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）だった。

　フェルスタッペンのタイムは1分28秒100で、2番手のルイス・ハミルトン（メルセデス）に対して0.214秒差をつけた。3番手にはフェルスタッペンの僚友ペレスが並んだ。

　角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）はその後ろ4番手タイム。トップから0.541秒差の1分28秒641で5番手の僚友ピエール・ガスリーを上回った。トップ5にホンダPU勢4台が入った。

　なお、6番手にバルテリ・ボッタス（メルセデス）がつけ、フェラーリの2台が続いた。

 
 
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