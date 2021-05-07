チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs
/ ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々 / 【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト
F1 / スペインGP ニュース

F1スペインFP1速報：ボッタス首位にフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

2021年のF1第4戦スペインGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタスだ。

F1スペインFP1速報：ボッタス首位にフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

　バルセロナのカタルニア・サーキットで2021年のF1第4戦スペインGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタス。ラップタイムは1分18秒504だった。

　2番手タイムはレッドブルのマックス・フェルスタッペン。タイムは1分18秒537だ。なおチームメイトのセルジオ・ペレスは1分19秒349の9番手タイムだ

　3番手タイムにはメルセデスのルイス・ハミルトン。1分18秒627をマークしている。

　アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、角田裕毅は11番手タイムとなっている。

 

Read Also:

順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Finland バルテリ ボッタス 25 1'18.504     213.466
2 Netherlands マックス フェルスタッペン 19 1'18.537 0.033 0.033 213.377
3 United Kingdom ルイス ハミルトン 22 1'18.627 0.123 0.090 213.132
4 United Kingdom ランド ノリス 24 1'18.944 0.440 0.317 212.277
5 Monaco シャルル ルクレール 25 1'18.996 0.492 0.052 212.137
6 Spain カルロス サインツ Jr. 22 1'19.020 0.516 0.024 212.072
7 France ピエール ガスリー 26 1'19.062 0.558 0.042 211.960
8 Germany セバスチャン ベッテル 24 1'19.234 0.730 0.172 211.500
9 Mexico セルジオ ペレス 17 1'19.349 0.845 0.115 211.193
10 Canada ランス ストロール 25 1'19.429 0.925 0.080 210.980
フルリザルトを見る

シェア
コメント
ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々

前の記事

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々

次の記事

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ F1
イベント スペインGP
サブイベント FP1

Trending

1
F1

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

21min
2
F1

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト

25min
3
FIA F3

次代のF1候補生“岩佐歩夢”　第1回：レッドブル育成として臨むFIA F3では「優勝狙える」と自信

4d
4
F1

【F1長者番付】億万長者があちこちに！　世界有数の”大富豪”が集う世界一のモータースポーツ

1d
5
F1

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」

22min
最新ニュース
F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手
F1

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

21分
フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」
F1

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」

22分
【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト
F1

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト

25分
ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々
F1

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々

3時間
トラックリミットに泣いたフェルスタッペン、解決策に“グラベル”設置を推す
F1

トラックリミットに泣いたフェルスタッペン、解決策に“グラベル”設置を推す

4時間
最新のビデオ
Romain Grosjean's Special Mercedes Test 01:00
F1
2021/05/05

Romain Grosjean's Special Mercedes Test

Albert Park Circuit Modifications Project 01:19
F1
2021/04/02

Albert Park Circuit Modifications Project

Aston Martin AMR21 Unveiling 02:37
F1
2021/03/03

Aston Martin AMR21 Unveiling

2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio 01:11
F1
2021/02/15

2021年F1エンジン音｜アルファタウリAT02 ホンダF1パワーユニット始動！ | 8D Audio

2021年F1ニューマシン：マクラーレンMCL35M発表会｜ライブ中継 00:00
F1
2021/02/15

2021年F1ニューマシン：マクラーレンMCL35M発表会｜ライブ中継

Trending 今日

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手
F1 F1

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト
F1 F1

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト

次代のF1候補生“岩佐歩夢”　第1回：レッドブル育成として臨むFIA F3では「優勝狙える」と自信
FIA F3 FIA F3

次代のF1候補生“岩佐歩夢”　第1回：レッドブル育成として臨むFIA F3では「優勝狙える」と自信

【F1長者番付】億万長者があちこちに！　世界有数の”大富豪”が集う世界一のモータースポーツ
F1 F1

【F1長者番付】億万長者があちこちに！　世界有数の”大富豪”が集う世界一のモータースポーツ

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」
F1 F1

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」

角田裕毅、苦戦のポルトガルGPを振り返る「僕はまだF1に慣れていないと分かった」
F1 F1

角田裕毅、苦戦のポルトガルGPを振り返る「僕はまだF1に慣れていないと分かった」

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々
F1 F1

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々

次代のF1候補生“岩佐歩夢”　第3回：F1を志したのは2年前。その裏にある“本当の目標”
FIA F3 FIA F3

次代のF1候補生“岩佐歩夢”　第3回：F1を志したのは2年前。その裏にある“本当の目標”

最新ニュース

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手
F1 F1

F1スペインFP1：総合力問われるカタルニア、ボッタス首位も僅差でフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」
F1 F1

フェルスタッペン、レッドブルによるメルセデスの”上級スタッフ引き抜き”にコメント「新たな挑戦を求めるのは普通」

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト
F1 F1

【F1動画】第4戦スペインGPフリー走行1回目ハイライト

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々
F1 F1

ターン10を改修したカタルニア・サーキット、オーバーテイクは増える？　ドライバーの反応は様々

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.