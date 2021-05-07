F1 / スペインGP ニュース
F1スペインFP1速報：ボッタス首位にフェルスタッペン続く。角田裕毅11番手
2021年のF1第4戦スペインGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタスだ。
バルセロナのカタルニア・サーキットで2021年のF1第4戦スペインGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタス。ラップタイムは1分18秒504だった。
2番手タイムはレッドブルのマックス・フェルスタッペン。タイムは1分18秒537だ。なおチームメイトのセルジオ・ペレスは1分19秒349の9番手タイムだ
3番手タイムにはメルセデスのルイス・ハミルトン。1分18秒627をマークしている。
アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、角田裕毅は11番手タイムとなっている。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|バルテリ ボッタス
|25
|1'18.504
|213.466
|2
|マックス フェルスタッペン
|19
|1'18.537
|0.033
|0.033
|213.377
|3
|ルイス ハミルトン
|22
|1'18.627
|0.123
|0.090
|213.132
|4
|ランド ノリス
|24
|1'18.944
|0.440
|0.317
|212.277
|5
|シャルル ルクレール
|25
|1'18.996
|0.492
|0.052
|212.137
|6
|カルロス サインツ Jr.
|22
|1'19.020
|0.516
|0.024
|212.072
|7
|ピエール ガスリー
|26
|1'19.062
|0.558
|0.042
|211.960
|8
|セバスチャン ベッテル
|24
|1'19.234
|0.730
|0.172
|211.500
|9
|セルジオ ペレス
|17
|1'19.349
|0.845
|0.115
|211.193
|10
|ランス ストロール
|25
|1'19.429
|0.925
|0.080
|210.980
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