【F1分析】アゼルバイジャンGP初日大苦戦のメルセデス……まだまだ侮れない理由がある？

F1アゼルバイジャンGPの初日、レッドブル・ホンダ勢が速さを見せ、FP1ではマックス・フェルスタッペンが、FP2ではセルジオ・ペレスが、それぞれトップタイムを記録した。FP2で行なったロングランでも、レッドブル勢はソフトタイヤを履いて1分46秒台のタイムを連発。他を圧倒しており、モナコに続き連勝を果たす公算が高まりつつある。

一方で、レッドブルの最大のライバルであるメルセデス勢は、アゼルバイジャンGPの初日大苦戦。FP1、FP2共に下位に沈んだ。前回のモナコでも厳しい戦いを強いられたメルセデスは、今回も同じような状況に置かれているように見える。

ただFP2のロングランを分析すると、特にルイス・ハミルトンまだまだ侮れない存在であるということが分かる。

ハミルトンのFP2のベストタイムは11番手となる1分43秒156。首位ペレスからは1秒も離されてしまっており、太刀打ちするのは難しいように見える。しかし、ミディアムタイヤを履いて行なったロングランは、実に秀逸だった。

ハミルトンは1分48秒0でロングランを走り始めると、1周ごとにタイムを縮めて3周目には1分46秒921を記録。その後は1分47秒0を3周(その間に1分56秒台のラップを1周挟んでいる)続け、8周目に1分46秒876というこのロングランでのベストタイムを計測している。

アゼルバイジャンGP FP2ラップタイム分析 VER vs PER vs HAM

Photo by: Motorsport.com / Japan