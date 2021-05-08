F1スペインFP3速報：レッドブルのフェルスタッペンがトップタイム、角田裕毅は12番手
F1スペインGPのフリー走行3回目のトップタイムをマークしたのは、レッドブルのフェルスタッペン。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は12番手でセッションを終えた。
カタルニア・サーキットで行なわれるF1第4戦スペインGPのフリー走行3回目、トップタイムでセッションを終えたのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン。
フェルスタッペンは2番手のルイス・ハミルトンに対し0.2秒差をつけ、1分17秒835をマーク。続くハミルトンは、ソフトタイヤで1分18秒070をマークした。チームメイトのバルテリ・ボッタスは5番手だった。
メルセデスの2台に割って入ったのはフェラーリの2台。シャルル・ルクレールが0.2秒遅れの1分18秒308で3番手、4番手に同じくフェラーリのカルロス・サインツJr.が続いた。
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、セッション前半はミディアムタイヤで周回を重ね、セッション後半に出した1分18秒673で12番手。チームメイトのピエール・ガスリーはマクラーレンの2台に割って入る7番手でセッションを終えた。
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|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|11
|1'17.835
|215.301
|2
|ルイス ハミルトン
|14
|1'18.070
|0.235
|0.235
|214.653
|3
|シャルル ルクレール
|17
|1'18.308
|0.473
|0.238
|214.001
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