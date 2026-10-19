F1 アメリカGP

ハースF1、アメリカGPで『ゴジラ』コラボ特別カラーリング第2弾を実施。今度は爽やかなライトブルー

ハースF1は今週末行なわれるF1アメリカGPに、『ゴジラ』とコラボレーションした特別カラーリングで挑む。

公開日時: 2026/10/19 23:17

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ハースF1は、10月23日に開幕するF1アメリカGPで使用する『ゴジラ』とコラボレーションした特別カラーリングを発表した。

ハースは2026年のF1日本GPで映画配給会社である東宝とのコラボレーションを発表し、ゴジラデザインのスペシャルカラーリングで日本GPを走った。

そしてアメリカGPではスペシャルカラーリング第2弾が実施される。これは日本では11月3日、アメリカでは11月6日に封切りされる映画『ゴジラ-0.0』を記念した特別カラーリングとなる。

同じゴジラの特別カラーではあるが、アメリカGP用のカラーリングはライトブルーが取り入れられており、赤と白、黒をメインとした日本GP用とはまた異なる印象を与えるものとなっている。

なおドライバーのオリバー・ベアマンとエステバン・オコンが着用するレーシングスーツなども、ゴジラとコラボレーションした特別デザインとなる。またウェアコレクションなどのグッズも販売される。

日本GP ゴジラスペシャルカラーリング

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