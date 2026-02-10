本文へスキップ

F1 Aston Martin launch

HRC渡辺社長「アストンマーティンと共に働くのは、24時間開発できるようなモノです」　実は時差がメリットに？

唯一ヨーロッパ圏外でパワーユニットを開発するホンダ／HRCは、デメリットであるようにも思われる。しかしこのことは、ある意味アドバンテージでもあるようだ。

田中 健一
編集:
Aston Martin livery unveil

Aston Martin livery unveil

写真：: Aston Martin Racing

　アストンマーティンが、サウジアラビアでシーズン開幕イベントを開催し、2026年用マシンAMR26のカラーリングを発表した。このイベントには、ホンダのパワーユニットを開発・製造するホンダ・レーシング（HRC）の渡辺康治社長が登壇。新レギュレーション下でのパワーユニット開発は、非常に挑戦的なモノだと語った。

　昨シーズンまではレッドブルと共にF1を戦ってきたHRC。今季からは新たにアストンマーティンをパートナーに迎え、F1での新たな挑戦に挑んでいくことになる。

　今季からはレギュレーションも大きく変わり、これに伴ってパワーユニットの規格も変更。エンジンの出力と電動モーターの出力が均等になる。さらに燃料は、今季から持続可能燃料しか使うことができない。

　この新しいパワーユニットの開発について、AMR26のカラーリング発表会に登場した渡辺社長は、次のように語った。

「とても挑戦的です。モーターは以前よりも3倍も強力になるのに、バッテリーの容量はあまり変わりませんからね」

　そう渡辺社長は語った。

「いくつかのエネルギー回生を行なう方法があります。ですからパワーユニットにおいては、エネルギーマネジメントが鍵になります。そして持続可能燃料は、我々にとっても新しいチャレンジです。その点に関しては、アラムコの皆さんと密に、そして一生懸命働いています」

　F1はヨーロッパ中心のモータースポーツと言われる。そのためほとんどのチームがヨーロッパでシャシーを開発し、パワーユニットもヨーロッパで作られる。ヨーロッパ以外でパワーユニットを開発するのは、ホンダだけだ。

「アストンマーティンのエンジニアが、我々の日本のファクトリーで懸命に働いています。ですから距離はあまり問題にはなっていません……まあ欧州のメーカーに比べると、航空券の費用は少しかかりますけどね」

　渡辺社長はそう語る。

「時差があることは、良いこともあるんです。1日の仕事の終わりに、質問を日本からシルバーストンに投げておくことになっても、翌朝には回答が届いています。ですから、24時間開発ができるようなものです。アストンマーティンと働けるのは、とても素晴らしいことです」

田中 健一

