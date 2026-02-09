本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

F1
F1
Aston Martin launch
アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

F1
F1
アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

F1
F1
マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

F1
F1
ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

F1
F1
スーパーボウルでド派手にカラーリング発表！　キャデラックF1はボッタス＆ペレスでどこまでいけるのか

ルクレールの“推しポケモン”は、赤くて速いアイツだ！　ポケモン30周年記念動画にF1トップドライバーが出演

F1
F1
ルクレールの“推しポケモン”は、赤くて速いアイツだ！　ポケモン30周年記念動画にF1トップドライバーが出演

ダニール・クビアトがスーパーGT・GT300参戦を表明！　JLOCでランボを駆る「日本でレースをしたいという気持ちが強かった」

スーパーGT
スーパーGT
ダニール・クビアトがスーパーGT・GT300参戦を表明！　JLOCでランボを駆る「日本でレースをしたいという気持ちが強かった」
F1

アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

アストンマーティンが、ホンダと組んで最初に送り出すマシンAMR26のカラーリングを発表した。発表会はオンラインで中継されたが、トラブルが多発してしまうことになった。

田中 健一
編集:
Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

写真：: Aston Martin

　アストンマーティンが、2026年シーズン用のF1マシンAMR26のカラーリングを発表した。

　今季からホンダのワークスパワーユニットを使うアストンマーティンは、エイドリアン・ニューウェイがチーム代表に就任するなど、体制面も一新。その新時代を象徴するかのように、タイトルパートナーであるアラムコの協力の下、サウジアラビアの都市ダーランで大々的にシーズン発表会が行なわれた。

　今季から導入される新レギュレーションに合わせて作られたニューマシンAMR26は、先日バルセロナ-カタルニア・サーキットで行なわれた合同のシェイクダウンテストに登場。完成が遅れたため、走行が許されていた3日間のうち1日と少ししか走れなかったが、随所に過激なデザインが取り入れられており、注目を集めた。

　このシェイクダウンテストを走ったマシンは、走行することを重視したため無塗装での登場だった。しかし今回の発表会で、ようやく新シーズンのカラーリングが披露された。そのカラーリングは今まで同様グリーンが基調。そしてホンダの新しいロゴが掲げられた。ただ発表会に登場したマシンは、ショーカーであったようだ。

　なおこの発表会はオンラインで中継されたが、配信開始が遅れたり、途中で中断してしまうなど、トラブルが多発してしまった。

　アストンマーティンAMR26がどんなパフォーマンスを見せるのか？　11日からバーレーンで行なわれるプレシーズンテストで、遂に本格的な走行が始まる。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？
More from
田中 健一

レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

F1
F1
レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

アストンマーティンの2026年マシンには、際立って優れたところはない？　ニューウェイ代表語る「大事なのは全体的なパッケージだからね」

F1
F1
アストンマーティンの2026年マシンには、際立って優れたところはない？　ニューウェイ代表語る「大事なのは全体的なパッケージだからね」

F1マシンがオリンピックを走った日……2006年トリノ五輪開会式。今夜開幕、ミラノ・コルティナ大会での再現はあるかな？？

F1
F1
F1マシンがオリンピックを走った日……2006年トリノ五輪開会式。今夜開幕、ミラノ・コルティナ大会での再現はあるかな？？

最新ニュース

アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

F1
F1 F1
Aston Martin launch
アロンソ「アストンマーティンをより強いチームにしていくのが楽しみだ」　ニューマシンAMR26発表に際し、ドライバーふたりがコメント

アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

F1
F1 F1
アストンマーティン、”超過激”と話題の新車AMR26のカラーリング発表……ホンダのロゴ踊る。豪華イベント開催も、配信にトラブル多発

マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

F1
F1 F1
マクラーレン、新車MCL40の正式カラーリング発表！　新時代も覇権を維持できるか？

ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞

F1
F1 F1
ニューウェイ作アストンマーティンAMR26、どんどん速くなる？「伸びしろの少ないマシンは避けた」……後押しするのは“世界最高”の風洞