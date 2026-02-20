本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール

ダニール・クビアトのチームメイトは小暮卓史！　JLOCが2026年のスーパーGTドライバーラインアップを発表

スーパーGT
スーパーGT
ダニール・クビアトのチームメイトは小暮卓史！　JLOCが2026年のスーパーGTドライバーラインアップを発表

苦境に陥ったアストンマーティン・ホンダ。ストロールは「もっとパワーが必要」と率直なコメント

F1
F1
苦境に陥ったアストンマーティン・ホンダ。ストロールは「もっとパワーが必要」と率直なコメント

MotoGPオーストラリアGPのアデレード開催決定に、ストーナーらが悲しみの声「最高のサーキットが取って代わられる」

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGPのアデレード開催決定に、ストーナーらが悲しみの声「最高のサーキットが取って代わられる」

アストンマーティンF1チーム、“アストンマーティン”の商標をF1で永続的・独占的に使用可能へ。ローレンス・ストロールの王座目指す意思のあらわれか

F1
F1
アストンマーティンF1チーム、“アストンマーティン”の商標をF1で永続的・独占的に使用可能へ。ローレンス・ストロールの王座目指す意思のあらわれか
F1 Bahrain Pre-Season Testing Session 2

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

バーレーンでのテストを全て終え、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアがコメント。「結果として厳しい一週間になった」と振り返った。

田中 健一
編集:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティン・ホンダは、バーレーンで行なわれたプレシーズンテスト最終日を、僅か6周しか走れないという最悪の状況で終えることになってしまった。このテストを終え、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアを務める折原伸太郎がコメントを発表。「一丸となって解決策を探す」と語った。

　バーレーンテスト後半2日目となった2月19日（木）、アストンマーティンは終日フェルナンド・アロンソが走行を担当。午前中こそ比較的順調に走ったが、午後にはトラブルに見舞われ、マシンをコース脇に停めることになった。

　このトラブルは、パワーユニット（PU）に起因する問題だったという。この問題を解決すべく、日本のHRC Sakuraでテストベンチを使ってのシミュレーションを行なったものの、パーツ不足が発覚。その結果最終日は周回数をかなり限定することになり、実際ドライブを担当したランス・ストロールは僅か6周しか走れず、タイムを計測することすらできない状況でテストを終えることになってしまった。

　3月1日には、PUの仕様を定め、FIAにホモロゲーション用の書類を提出しなければならない。そしてその1週間後にはオーストラリアでの開幕戦である。このふたつの重要な日程の前に本格的に走行できるタイミングは皆無である。

　まさに厳しい状況に置かれることになってしまった。

「今週のテストにおける主な目標は、パワーユニットの走行距離を積み重ね、信頼性を確認するとともに、データを収集することでした。データは順調に収集できましたが、目標としていた総走行距離は達成できませんでした」

　折原エンジニアは、ホンダF1のプレスリリースにそうコメントを寄せた。

「木曜日にパワーユニットの問題を把握し、テスト最終日に向けて解決策を見いだすべく、チームとともに力を合わせて取り組みました。昨夜から今日にかけて、HRC Sakura、シルバーストンのAMRTC、そしてバーレーンのサーキットにいるメンバーが連携し、パワーユニット関連パーツの不足を考慮した上で、走行距離を限定した走行プランを組みました。本日はそれに沿ってテストプログラムを進めました」

「結果として厳しい一週間となりましたが、サーキットでサポートしてくれたチーム、そして日本およびイギリスからリモートで支えてくれた全てのメンバーに感謝します」

　折原エンジニアは、厳しい状況になっていることは認めつつも、開幕戦までに関係各所が協力し合い、解決を目指したいと語った。

「総じて、現時点でのパフォーマンスと信頼性には満足していませんが、このテストを通じて、Sakura、ミルトンキーンズ、シルバーストンの各拠点全てが一丸となって解決策を模索しています」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる
More from
田中 健一

第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

フォーミュラEの東京E-Prixは、今年が3年契約の3年目……来季以降の開催は？　ドッズCEO「日本でのフォーミュラEの開催を継続させたい」

フォーミュラE
フォーミュラE
フォーミュラEの東京E-Prixは、今年が3年契約の3年目……来季以降の開催は？　ドッズCEO「日本でのフォーミュラEの開催を継続させたい」

フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

フォーミュラE
フォーミュラE
フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

最新ニュース

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日は僅か6周。開幕戦に向け茨の道……ホンダ折原エンジニア「一丸となって解決策を模索」

第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午後：フェラーリのルクレール、圧倒的最速でいざ開幕へ！　アストンマーティン・ホンダ深刻……わずか6周の走行に終わる

アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン・ホンダ、テスト最終日を早々に終了。この日は僅か6周……しかしデ・ラ・ロサ「既に多くのことをよく理解できている

第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回F1バーレーンテスト最終日午前：アストンマーティン・ホンダはPU系の問題で2周のみ。好調メルセデスにトラブル、最速はルクレール