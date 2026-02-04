フジテレビ、FODのF1中継実況にサッシャ起用を発表！　新料金体系”F1プラン”の詳細も明らかに

フジテレビが、FODにおけるF1の視聴プラン詳細を発表。全24戦の実況を、サッシャ氏が務めることを明らかにした。

フジテレビは今年から、日本におけるF1の放送・配信権を独占取得。既存のフジテレビNEXT（CS放送）もちろんのこと、動画配信サービスFODでも全戦全セッションを生配信することになった。また、フジテレビ地上波でも、シーズン中5戦をダイジェスト放送する予定だ。

その詳細の発表が待ち望まれていたが、2月4日にフジテレビがプレスリリースを配信。様々なモータースポーツ中継で実況を務めてきたサッシャ氏が、今年からはFODでのF1実況を担当することが明らかにされた。 サッシャ氏は全24戦、全セッションの実況を担当する予定とのことだ。

なおフジテレビNEXTのF1中継は、従来の実況・解説陣が務めるため、フジテレビ系列でふたつの実況・解説が用意されるということになる。

「この度、FODにてF1全戦の実況を担当させていただくことになりました。このような素晴らしい機会をいただけたことに、心から感謝しています」

サッシャ氏はそうコメントを寄せた。

「ドイツで生まれた私にとって、F1は物心ついた頃から50年にわたり、人生の中心にあり続けてきた存在です。1987年からフジテレビのF1中継に胸を躍らせ、エンジン音とともに時代を生きてきました。そして今、10年間の実況経験を携えて、FODという新たな舞台で再びF1と向き合えることに、興奮しております！」

「世界最高峰のスピード、極限の駆け引き、そして一瞬で運命が変わるドラマ――そのすべてを、観ている皆さんと同じ熱量で、同じ目線で、全身全霊で伝えていきます」

「F1 TVとの連動により、F1の奥深さと臨場感はさらに進化します。”観る”から”没入する”へ。FODだからこそ体験できるF1を、ぜひ一緒に味わってください。

みんなでFODで、Lights Out！」

料金体系も発表された。今年からF1の全セッションを配信することになったため、FODには新たに3つのF1視聴用プランが設けられることになった。

このF1プランは、F1の中継に関してはFODオリジナルとなるサッシャ氏実況の音声とフジテレビNEXTの実況音声が切り替えられるようになっていて、好みに合わせて選択することができる。セッション終了後30日間は、見逃し配信も行なわれる。この他、スーパーフォーミュラ全戦のライブ配信、通常のFODプレミアムのサービスも楽しめる。

これらのサービスは、F1の「スターターコース」に加入することで楽しむことができる。このコースは月額3880円（税込）だ。

以前発表された”F1 TV”との連携については、プロコース以上に加入する必要がある。

まずプロコースは月額4900円（税込）であり、F1の公式配信サービス「F1 TV Pro」へのアクセス権が付与される専用アカウント（ID）が発行され、公式アプリを通じてオンボード映像などを視聴することができる。また、FIA F2・FIA F3・F1アカデミーなど併催レースに加え、過去50年のレースアーカイブ映像も視聴可能になるという。

最上級のチャンピオンコース（月額5900円／税込）は、「F1 TV Premium」へのアクセス権が付与される。この「F1 TV Premium」では、高画質やマルチビュー、最大6台で同時視聴することが可能である。

これら3つのF1プランは、2月26日からサービス開始予定。「それじゃあバーレーンのテストが見られないじゃないか！」とお嘆きの方がいらっしゃるかもしれないが、心配ご無用。月額1320円のFODプレミアムに加入すれば、テスト6日間を下記スケジュールで、ライブで視聴することができる。

・2月11日（火）～13日（木） 各日 23:50～25:10（生配信）

・2月18日（火）～20日（木） 各日 15:50～25:10（生配信）

ついに明らかになったFODでのF1視聴プランの詳細。既報の通り、F1オリジナル番組の制作も含め、社内では様々なF1盛り上げ計画が練られているという。新しいフジテレビでのF1体験がどんなものになるのか、注目が集まる。