TGRハースF1の旧車テストが富士スピードウェイでスタート。生憎の天候も、坪井翔がまず15周を走行。この後福住仁嶺がF1初ドライブへ
富士スピードウェイを舞台に、TGRハースF1チームのTPCがスタート。ウエットコンディションの中、まずは坪井翔が走行を披露した。
Haas F1 TPC at Fuji Speedway
写真：: Motorsport.com / Japan
富士スピードウェイでTGRハースF1チームのTPC（旧車テスト）がスタートした。
7月28日、29日の2日間にわたって予定されているハースF1のTPC。初日28日の富士スピードウェイは生憎の空模様であったものの、予定通り朝9時に坪井翔がドライブするハースVF-25がコースイン。路面が濡れているためウエットタイヤを装着していた。
アタックラップとクールダウンラップを交互に繰り返した坪井は、合計15周を走破。最速タイムは現時点で1分32秒072である。
ここで坪井は一旦マシンを降り、午後に走行を予定していた福住仁嶺にドライブを交代。シートの交換やペダル位置の変更などの作業が行なわれている。なお福住にとってはこれがF1初テストということになる。
なお富士スピードウェイのパドックエリアには、ハースF1のグッズを売るショップが展開されたり、ピットレーンを間近に見られる”激感ピット”が設けられたり、食事を楽しめるキッチンカーが並んでいる。平日にも関わらず、多くのファンが朝からサーキットに詰めかけている。
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