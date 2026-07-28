福住仁嶺、F1初走行。ハースのVF-25で富士スピードウェイを走る！ しかし”涙”はお預け「集中しすぎて、感動どころではなかった」
F1マシンを初めてドライブした福住仁嶺は、とても集中して走ることができたと語った。
Haas F1 TPC at Fuji Speedway
写真：: Motorsport.com / Japan
福住仁嶺がF1初走行した。先日行なわれた記者会見の際、F1での走行が決まったことを「すごく驚きましたし、泣きそうになりました」と語っていた福住。しかしいざ走るとなれば、集中して泣くどころの騒ぎではなかったらしい。
富士スピードウェイで行なわれているハースF1のTPC（旧車テスト）。その初日、当初は坪井翔が午前中ずっとステアリングを握る予定だったが、午後には天候が悪化することが予想されたため、セッション途中から福住に交代することになった。
福住はマシンに乗り込むと、順調に周回を重ねていき、最終的には54周を走破。最速タイムは1分18秒080であった。午後は予報通り雨に見舞われ、福住が23周を走った。
かつてはF1を目指して渡欧した福住。しかしF1にたどり着くことはできず帰国し、スーパーフォーミュラに挑むことになった。そして今回、ようやくF1ドライブのチャンスが舞い込み、「泣きそうになった」と心境を明かしていた。
しかしいざ本当に走るとなると、集中して、感動することはなかったという。
「乗ってみて、集中しすぎてしまって……走り慣れた富士だということもあると思いますが、かなり余裕もありました」
そう福住は語った。
「このクルマのパフォーマンスの高さに非常にビックリしていることの方が大きいです。明日の走行もありますし、そこが終わってから、色々と思う部分があるのかなと思います」
「今は夢が叶ったというよりも、マシンのパフォーマンスにびっくりしちゃって、それどころじゃないなという感じです。久々に新鮮な気持ちになりました。これまでスーパーフォーミュラにずっと乗ってきましたが、それよりも速いクルマにやっと乗った、その衝撃がすごいです」
Haas F1 TPC at Fuji Speedway
写真: Motorsport.com Japan
福住が記録した1分18秒0というタイムは、2008年のF1日本GPでフェリペ・マッサ（当時フェラーリ）が記録した1分17秒287に0.8秒届かないタイムであった。しかし福住がF1初走行だったこと、路面にまだウエットパッチが残る難しい路面コンディションだったこと、そして富士スピードウェイを走るために細かくセッティングを煮詰めたわけではないことを考えれば、驚異的なタイムとも言える。
「クルマのパフォーマンスはとても高そうですね。レギュラードライバーが乗れば、1分16秒台とか全然行っちゃうんだろうなという感じはしています」
「自分は今は走るだけに集中して、細かいところはその後かなと思っています」
「走りについては足りないところはたくさんあるし、もっと安定して走らなきゃいけない部分もあります。走りだけじゃなく、コミュニケーションっていうところももっと充実させ、改善できるように頑張りたいです」
福住はF1マシンのフィーリングについて、経験したことのないほど踏んでいけると語った。
「思ったよりも踏んでいける感じでした。すごく速くて、楽しいです」
「ウエットタイヤで走り始めたんですけど、アクセルを全開にして、その瞬間から尋常じゃないパワーだな……という風に感じました。ドライになって初めてDRSを使って、そのスピードをさらに感じましたし、3コーナー〜5コーナーは1回アクセルをオフするくらいの感じでしたし、100Rも全開でした」
「オンボード映像で見ていた景色と実際に乗ってみた景色とは、全然違うなと思いましたね」
F1マシンの横Gは、凄まじいモノがあるとよく言われる。それで首が痛くなると。福住も、今回の走行で徐々にそれを感じたようだ。
「最初はそこまで感じなかったですけど、慣れてくるとどんどんスピードが上がってきますし、今まで体験したことのないスピードで曲がると、よりGは感じるようになりました」
「F1ドライバー全員の首が太い理由が、またわかりましたね」
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