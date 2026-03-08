本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1オーストラリアGPの決勝前に行なわれるレコノサンスラップで、マクラーレンのオスカー・ピアストリがクラッシュした。

公開日時:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

写真：: Paul Crock / AFP via Getty Images

 
