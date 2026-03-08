本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

26年マシンは「完全に空虚」フェルスタッペン、シーズン開幕してもやっぱりお気に召さず

マックス・フェルスタッペンは、2026年のF1レギュレーションに対する批判を続けていて、オーストラリアGP予選後には「完全に空虚な気分だ」と語った。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

　レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1オーストラリアGPの予選後に再び2026年のF1マシンに対する批判を口にした。

　今年、F1は大規模なレギュレーション変更を実施したが、ドライバーからは新マシンについて厳しい言葉も発せられている。主に問題視されているのは、エンジンと電動パワーの出力比が50％ずつとなったことで、エネルギーマネジメントの重要性が増したことだ。

　バッテリーに充電するため、ストレート走行中にシフトダウンしたり、昨年までよりも手前からリフト＆コーストしなければならないといった“自然ではないドライビング”は批判を招いていて、特にフェルスタッペンは厳しい態度を見せている。プレシーズンテストの時点での彼の「ステロイドを投与したフォーミュラEだ」という言葉は、特に注目を集めた。

　そして開幕戦オーストラリアGPが始まっても、フェルスタッペンの姿勢に変化はない。むしろさらに批判を強めている。予選Q1をクラッシュで終えたあと、フェルスタッペンは次のように語った。

「まったく楽しめていない。正直、どの位置で予選を終えても関係ない」

「もしトップだったとしても、今の位置だったとしても、感情的にもフィーリングの面でも、完全に空虚なんだ」

　フェルスタッペンにとってこれは新しい感覚ではない。彼はすでに昨年の時点で、2026年マシンはシミュレーターで「本当にひどい感触だった」と語っていた。ただし、今回のオーストラリアGPは新レギュレーションにとって特に厳しいサーキットかもしれない。

　今年のコースは、回生が比較的容易な“エネルギー豊富”なサーキットと、回生が難しい“エネルギー不足”のサーキットに分類されている。そしてオーストラリアGPの舞台であるアルバートパークは高速コーナーと長いストレートが多いため、後者に当たる。

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Max Verstappen, Red Bull Racing crash

Photo by: Getty Images

　新マシンでの感覚について尋ねられると、フェルスタッペンは次のように答えた。

「自然にドライブすることができない。基本的にバッテリーに蓄えられたエネルギーを節約するため、どこでもできるだけアクセルを踏まないようにしなければならないんだ」

「特定のコーナーでは、出口でまたバッテリーを節約できるように、アプローチの仕方を変える必要がある。僕にとって、それはレースとはほとんど関係がない」

　なお、この週末にレギュレーションを批判したドライバーはフェルスタッペンだけではない。現世界王者のランド・ノリス（マクラーレン）は「F1史上最高のマシンから、おそらく最悪のマシンへと変わった」と発言している。

　またフェラーリのシャルル・ルクレールも「最も楽しいマシンではない」と述べ、チームメイトであるルイス・ハミルトンも「これはF1の本来の姿に完全に反している」と語った。

　一方で、比較的前向きな姿勢を見せているドライバーもいる。予選で圧倒的な速さでポールポジションを獲得し、今季のタイトル候補とも見られているジョージ・ラッセル（メルセデス）だ。

「一度理解すれば、それは新たな常識になると思う。純粋なレースか？　おそらく違うだろう。でも慣れるものだし、まだ初戦だ」と、彼はスカイスポーツF1に語った。

「FIAが変更を加えようとしていることは承知している。僕は全てを早急に判断したくないドライバーの一人だったけど、メルボルンはおそらく今のエンジンにとって最悪のサーキットだろう」

