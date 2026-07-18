アストンマーティン、F1ベルギーGP初日は両セッションとも5秒以上の遅れ。ホンダF1折原エンジニア「パフォーマンス不足は認識している」

アストンマーティン・ホンダにとって、F1ベルギーGPの初日は大変厳しいものとなった。FP1でもFP2でも、1周の距離が長いスパ・フランコルシャンとはいえ、トップから5秒以上の遅れであった。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎氏は、「パフォーマンスが不足していることは認識している」と語った。

FP1でアストンマーティンのランス・ストロールは、1分52秒808を記録した。このタイムは、最速だったレッドブルのマックス・フェルスタッペンから5.7秒の遅れだった。FP2ではタイム差こそ僅かに縮まったものの、21番手と順位は変わらず、ひとつ前のキャデラック勢にも1.5〜2秒の差をつけられている。

「本日のベルギーGP初日は、パワーユニットの運用面ではスムーズに進めることができました」

ホンダの折原エンジニアはそう語った。

「一方で、パフォーマンスが不足していることは認識しています」

「明日の予選と日曜の決勝に向けて、パッケージ全体のパフォーマンスを最大限引き出せるよう、一晩かけて改善に取り組みます」