レッドブルのハジャー、ベルギーGPは最後尾スタートか。PU交換によるペナルティを示唆

レッドブルのアイザック・ハジャーは、スパ・フランコルシャンで開催されるF1ベルギーGPの決勝レースをグリッド最後尾からスタートすることになりそうだ。ハジャー自身が木曜日にCanal+ Franceのインタビューでそれを明かした。

スパのパドックで、直近5戦連続トップ6フィニッシュという安定した成績について聞かれると、まずはここまでの仕事ぶりに満足しているとハジャーは語った。

「特にレッドブルのセカンドシートがこれまで置かれてきた状況を考えれば、この結果は間違いなく自信になる。悪くないし、自分の仕事には満足している」

「もちろんチームとしては、もっとコンスタントにフェラーリやメルセデスと戦えるようになりたいと思っている。現状ではまだ少し差があると思う。僕たちは懸命に取り組んでいるよ」

「ただ、今週末はスタート位置を考えると、6戦連続トップ6はかなり難しいだろうね。それでも全力を尽くすよ」

Isack Hadjar (Red Bull) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ハジャーのグリッド降格は、レッドブル・フォード製パワーユニット（PU）の複数のコンポーネント交換によるペナルティだと見られている。

ハジャーは前戦イギリスGP前の時点で、エンジンとターボチャージャーはペナルティ一歩手前の4基目、エナジーストアとコントロールエレクトロニクスはすでにペナルティ対象となる4基目を使用していた。

最後尾スタートが決まっている週末をどう戦うのかと問われると、ハジャーは次のように語った。

「目標はレースペースに集中することだ。予選結果はそれほど重視しない。どうなるかはもう分かっているからね」

「たぶん22番手スタートになるだろう。でもスパはオーバーテイクできるサーキットだし、いろいろなことが起きるはずだ」

「それに僕たちのレースペースは良い。だから日曜日は思い切り楽しめることを期待している」

ハジャーの言う通り、スパ・フランコルシャンは比較的オーバーテイクの難易度が低いサーキットであり、他にもマクラーレンのランド・ノリスがPUコンポーネント交換によるペナルティをここで消化することを選んでいる。

なおノリスは、新時代のF1マシンで走るスパは全く別モノになるとも語っており、チームの目論見通りレースで挽回できるかは注目に値する。