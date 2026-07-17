レッドブルのハジャー、ベルギーGPは最後尾スタートか。PU交換によるペナルティを示唆
レッドブルのアイザック・ハジャーは、PU交換のペナルティにより、F1ベルギーGPを最後尾からスタートすることになるようだ。
レッドブルのアイザック・ハジャーは、スパ・フランコルシャンで開催されるF1ベルギーGPの決勝レースをグリッド最後尾からスタートすることになりそうだ。ハジャー自身が木曜日にCanal+ Franceのインタビューでそれを明かした。
スパのパドックで、直近5戦連続トップ6フィニッシュという安定した成績について聞かれると、まずはここまでの仕事ぶりに満足しているとハジャーは語った。
「特にレッドブルのセカンドシートがこれまで置かれてきた状況を考えれば、この結果は間違いなく自信になる。悪くないし、自分の仕事には満足している」
「もちろんチームとしては、もっとコンスタントにフェラーリやメルセデスと戦えるようになりたいと思っている。現状ではまだ少し差があると思う。僕たちは懸命に取り組んでいるよ」
「ただ、今週末はスタート位置を考えると、6戦連続トップ6はかなり難しいだろうね。それでも全力を尽くすよ」
Isack Hadjar (Red Bull)
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
ハジャーのグリッド降格は、レッドブル・フォード製パワーユニット（PU）の複数のコンポーネント交換によるペナルティだと見られている。
ハジャーは前戦イギリスGP前の時点で、エンジンとターボチャージャーはペナルティ一歩手前の4基目、エナジーストアとコントロールエレクトロニクスはすでにペナルティ対象となる4基目を使用していた。
最後尾スタートが決まっている週末をどう戦うのかと問われると、ハジャーは次のように語った。
「目標はレースペースに集中することだ。予選結果はそれほど重視しない。どうなるかはもう分かっているからね」
「たぶん22番手スタートになるだろう。でもスパはオーバーテイクできるサーキットだし、いろいろなことが起きるはずだ」
「それに僕たちのレースペースは良い。だから日曜日は思い切り楽しめることを期待している」
ハジャーの言う通り、スパ・フランコルシャンは比較的オーバーテイクの難易度が低いサーキットであり、他にもマクラーレンのランド・ノリスがPUコンポーネント交換によるペナルティをここで消化することを選んでいる。
なおノリスは、新時代のF1マシンで走るスパは全く別モノになるとも語っており、チームの目論見通りレースで挽回できるかは注目に値する。
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