スパも変わっちまった……ノリス、お気に入りコースが新時代F1で「これまでの挑戦と全く違うモノになるのは間違いない」

今年導入された新世代のF1マシンは、多くの名物サーキットや伝説的コーナーの攻略法を大きく変えてしまった。その影響が最も顕著に表れるとみられているのが、ドライバーたちから特に人気の高いスパ・フランコルシャンだ。

エネルギー使用量の制限緩和やアクティブエアロゾーンの追加といった対策は施されているものの、全長約7kmのこのコースはブレーキング区間が少ないため、タイムを稼ぐために必要なエネルギーをどこかで節約しなければならない。その結果、これまで全開で駆け抜けてきた高速コーナーの多くで、エネルギー不足を考慮した走りが求められることになる。

マクラーレンのランド・ノリスは、お気に入りのコースの走り方が大きく変わってしまうことを残念がった。

「これまでのスパとはまったく違うコースになるのは間違いない」

そうノリスは語った。

「プーオンや他のいくつかのコーナーがどうなるか見てみないと分からないけど、これまでのようなチャレンジングなサーキットではなくなるだろうね」

”ヨーヨーレース”となったイギリスGP 写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

一方で、レース展開そのものはシルバーストンよりもシンプルになる可能性がある。イギリスGPでは長いストレートがいくつもあったことで、エネルギーの使い合いによる「ヨーヨーレース」と呼ばれると呼ばれる抜きつ抜かれつの展開が頻発。オープニングラップでは何度も抜き返しが繰り返され、その後ようやく落ち着く展開となった。

オスカー・ピアストリ（マクラーレン）はイギリスGPを次のように振り返った。

「シルバーストンは本当にカオスだった。最初の数周は他車と接触しないように集中するだけでも本当に大変だった」

「ブーストボタンをいつ使うか、今バッテリーを使うべきか、それとも後半まで残すべきかを判断しなければならない。シルバーストンのように1周の中に4～5本もストレートがあると、本当に難しいんだ」

一方、スパ・フランコルシャンの戦略はむしろ単純になりそうだ。ターン1のラ・スルスでエネルギーを回生。そのエネルギーを使って最高速まで加速してオー・ルージュを駆け上がり、その後はケメルストレートを抜けてターン5のレ・コームまでにエネルギーを使い切って、スーパークリッピングに入るのが最も合理的だからだ。

ピアストリは「たぶん、実際にはかなりシンプルになると思う」と説明した。

「ターン1からケメルストレートの終わりまでにバッテリーを全部使い切るしかない。そうしないと全員に抜かれてしまうからね。だから戦略としてはむしろ分かりやすいよ」

一方、第3セクターはより複雑だ。コーナーは多いものの、大きく減速するブレーキングポイントは少ない。そのため、かつては全開で挑むことが求められた高速左コーナーのプーオンでエネルギーを節約し、最後のバスストップシケインへ向かうストレートで使うという選択肢も生まれる。

2027年以降は電気エネルギーへの依存度を減らしていくことで、エネルギーマネジメントが見直される予定だが、それまではスパやシルバーストンといったドライバーズサーキットよりも、レッドブルリンク（オーストリアGP）やハンガロリンク（ハンガリーGP）のようなブレーキング区間の多いサーキットの方がドライバーにとって魅力的になったと、オリバー・ベアマン（ハース）は語る。

「昨年なら、『どこでレースしたい？』と聞かれれば間違いなくスパと答えていた。でも今年なら、ハンガリーやオーストリアと言うだろうね。シルバーストンやスパよりそっちを選ぶなんて、自分でも信じられないけど、それが現実なんだ」

ブレーキングのたびにバッテリーを回生できるため、そうしたサーキットでは全開で攻め続けられるというわけだ。もっともベアマンは、現行レギュレーションがドライバーとしての成長につながっているとも考えている。

「コーナーへのアプローチも変わる。場所によっては使えるパワーが2倍くらい違うからね。あるコーナーでは立ち上がりを完璧に決める必要がある。でも別のコーナーでは出口が短く、1000馬力ではなく500馬力程度しか使えないから、それほど重要じゃない」

「面白いし、僕たちは確実に多くのことを学んでいる。文句は言いたくなるけど、結果的には僕たちをより良いドライバーにしてくれていると思う」

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

一方でフェラーリのルイス・ハミルトンは、全く逆の考えを示した。彼はドライビングの難しさよりも、レースそのものの面白さを重視しているのだ。

「僕はまったく逆だね。たとえマシンが遅くても、こういうサーキットを走るのが楽しみなんだ」

「モナコは本当に素晴らしい場所だし、予選1周だけならどんなマシンでも最高だ。でもレースとしては一番面白くない。オーバーテイクができないからね」

「僕が一番ワクワクするのは予選じゃない。レースで他のドライバーと戦うこと、ホイール・トゥ・ホイールで競り合い、相手を出し抜こうとすることなんだ。プレッシャーをかけたり、防御したり、そういう駆け引きこそレースの醍醐味だ。そういうことができないレースは、僕にとって満足できるものじゃない」

2027年にはレギュレーション調整が予定されている一方で、ベルギーGPは隔年開催となり、2028年と2030年にはベルギーGPが開催されない予定だ。

ノリスは、それを非常に残念だと話す。

「どのドライバーに聞いても、このサーキットは年間トップ3かトップ5に入るはずだ。だから隔年開催になってしまうのは本当に残念だよ。僕はこの場所が大好きだし、たぶん全ドライバーがそう思っている」

「でも僕たちは、バッテリーにここまで依存しないマシンで走ることも好きなんだ。そういうことについて、僕たちに決定権はあまりない。だから受け入れるしかないね」

Additional reporting by Ben Vinel