”スパ・ウェザー”ならしんどいぞ……ラッセル、ウエット下での2026年マシンは「何が起こるか分からない」
メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年のF1マシンが今季初めてウエットコンディションで走行する際は、予測不可能な課題に直面することになると警告した。
メルセデスのジョージ・ラッセルは、新規則のF1マシン初となるウエットコンディションでレースが行なわれた場合、F1ドライバーは全く予測不可能な課題に直面すると警告。2026年型マシンをウエットコンディション下で適切に走行させるための準備は事実上不可能だと認めた。
今シーズン、雨が心配されたレースは何度かあった（マイアミGPやカナダGP）が、本格的なウエットコンディションでレースが行なわれたことはまだない。先日のイギリスGPも、波乱に満ちたレースとなったが、雨は降らなかった。
次戦（7月17～19日）は、気まぐれな”スパ・ウェザー”で有名なスパ・フランコルシャンで開催されるベルギーGP。現状の天気予報では、金・土に雨が降る可能性が高い予報となっているが、この予報は今後ずれる可能性も十分ある。
George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
ラッセルは、現行マシンでウェットコンディションに挑むことは、未知の領域への挑戦になると考えている。
「何が起こるかわからないので、計画を立てるのは難しい」とラッセルはメルセデスがYouTubeで公開している『シルバー・アローズ・ラジオショー』で説明した。
「路面状況がどうなっているか分からない。タイヤの性能が過去数年間のものほど良くないかもしれないという話も出ている。だから、ドライバーとしては、アウトラップと最初のラップでは少し慎重になる必要があるかもしれない」
「雨の中での最初のプッシュラップ、最初のラップでオー・ルージュを全開で駆け抜けることはおそらくないだろうね」
メルセデスの副チーム代表であるブラッドリー・ロードが「雨天時のラップは1周として同じものはない」と述べたことに対し、ラッセルはこう付け加えた。
「そうだ。だから準備はできない。いくら準備をしても、コースに出たら柔軟に対応し、適応していくしかない」
高速コーナーが多く、エネルギー回生ができるブレーキングポイントの少ないスパ・フランコルシャンは、エネルギーマネジメントが重要な今季のマシンにとって難しい挑戦になると見られている。
しかしもし雨が降った場合、ドライバーやチームはまた異なる挑戦に頭を悩ませることになるだろう。
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