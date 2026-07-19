次戦からはいよいよアップデート投入。ホンダF1折原エンジニア「今回の学びを次以降に繋げる」

F1ベルギーGPで、アストンマーティン・ホンダはフェルナンド・アロンソが19位、ランス・ストロールがリタイアに終わった。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、今回の学びを、アップデートが投入される次戦以降に繋げていくと語った。

アストンマーティン・ホンダにとって厳しい戦いとなったベルギーGP。他チームとはまったく太刀打ちできない厳しい状況だった。しかしシャシーのアップデートが投入される次戦、さらにはパワーユニット（PU）がアップデートされる夏休み明けに向け、期待が高まっている。

「今日のスパ・フランコルシャンでのレースは、次戦ハンガリーGPで予定されている車体アップデート、そして夏休み明けのオランダGPで予定されているパワーユニットアップデートを前にした最後の一戦となりました」

折原エンジニアはそうコメントした。

「今回のグランプリで得られた学びを次戦につなげ、アストンマーティンとともに前進していきます」

さて今後投入されるシャシーおよびPUのアップデートによりパフォーマンス向上はいかほどのものなのか？ 世界中が注目している。