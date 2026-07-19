フェラーリに550万円の罰金刑！　ハミルトンがスタッフを撥ねる事件発生……チームはコミュニケーションのミス認める

F1ベルギーGPのレーススチュワードは、F1ベルギーGPの決勝レース中にフェラーリのルイス・ハミルトンがメカニックを撥ねてしまったことについて、チームに3万ユーロ（約550万円）の罰金を科した。うち1万ユーロは執行猶予処分。ハミルトンにはタイム加算などのペナルティは科されず、4位という結果が確定した。

F1ベルギーGPの決勝レース20周目、バーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された際に、フェラーリの2台がピットインした。まずはシャルル・ルクレールがピットインし、連続してハミルトンもピットへ。しかしタイヤ交換が終わり発進した際、ハミルトンは右前輪にチームスタッフを巻き込んでしまった。

幸いにも撥ねられたスタッフに怪我はなかったが、レーススチュワードはこの一件を問題視。安全ではない発進（アンセーフリリース）であったとして、レース後に審議を行なった。

この結果チームには、3万ユーロの罰金処分が科され、うち1万ユーロは12ヵ月の執行猶予とされた。ハミルトンにはタイム加算などのペナルティは科されなかったため、4位という結果は変わらなかった。

スチュワードの説明によれば、ハミルトンはピットストップの際に、フロントウイングのフラップの角度を調整するよう、チームに要求したという。ハミルトンは1周目のジョージ・ラッセル（メルセデス）との接触により5秒のタイム加算ペナルティが科されていたため、ピットインした際にまず5秒のペナルティを消化し、その後タイヤ交換の作業に取り掛かった。

この時チームメンバーのひとりは「ゴー！」と指示し、その直後に「0.6度」とも指示していたという。この「ゴー！」はタイヤ交換作業の開始指示であり、「0.6度」はウイング角の調整指示であった。

しかしタイヤ交換が終わると、ピットボックスのシグナルがグリーンに変わり、ハミルトンは動き始めてしまう。そしてそのタイミングと、ウイング角度調整担当のスタッフが一歩踏み出してしまったタイミングが重なったことで、事故が起きてしまった。当該のスタッフは、工具に集中していたため、シグナルは見ていなかったという。

チームもこの件について、フラップ調整の指示が遅れたこと、そしてコミュニケーションのミスがあったことを認め、今後再発を防止するため、ピットストップ手順を見直すことを約束したという。

なお罰金の一部は執行猶予とされたが、ピットストップの手順見直しを確実に行ない、是正措置を説明した報告書をFIAに提出することが義務付けられた。

一方でハミルトンにペナルティが科されなかった理由についてスチュワードは、ドライバーには一切の過失がなかったと判断。しかも事故が起きた直後にハミルトンは停止し、担当スタッフが安全な場所に移動するまで待った。この結果ハミルトンはタイムをロスすることになったため、順位に影響するようなペナルティを科す必要はないと判断したという。