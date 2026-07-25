大規模アップデート投入のアストンマーティン。ホンダPUは異常振動発生もすぐ解消。折原エンジニア「マシンがコースインした時は感無量」

F1ハンガリーGPでは、アストンマーティンが大規模アップデートを投入。初日の走行結果を見ると、まだまだトップチームとは差があるとはいえ、確実にパフォーマンスは向上しているようだ。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、FP1では異常振動に見舞われたものの、それもすぐに解決できたと語る。

「本日は、アストンマーティンが車体のアップグレードを投入しました。ホンダとしてもそのサポートに全力で取り組んできただけに、マシンがコースへ送り出される瞬間は、私たちにとっても気持ちが高まるものでした」

折原エンジニアは初日のセッションを終え、そうコメントを寄せた。

「FP1は重要なセッションとなり、多くの貴重なデータを収集することができました。パワーユニットに振動（オシレーション）が発生していることを確認しましたが、その原因はすでに把握しています」

「今回の振動はこれまで発生していたものとは異なる現象であり、本日は各セッションを通じて対策の調整を進め、その効果による改善も確認することができました。この取り組みは週末を通して継続していきます」

なお車体がアップデートされたことに伴うデータも、多数収集できたようだ。

「車体アップグレードに伴うPUのテレメトリーデータも数多く取得しており、FP3から予選にかけては、その分析とセットアップの最適化を重点的に進めていきます」

さてハンガリーGPの2日目には、予選が行なわれる。アップデートされたアストンマーティン・ホンダのAMR26がどんな飛躍を遂げたのか？ その真価が明らかになる。