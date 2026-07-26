新PUは29日のフィルミングデーで初走行！ ホンダ折原エンジニア「週末を通して準備を着実に進めることができた」
F1ハンガリーGPで着実に進歩していることを示したアストンマーティン。ホンダも新PU投入に向け、準備を進めている。
Lance Stroll, Aston Martin Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1ハンガリーGPの決勝レースで、アストンマーティンはランス・ストロールが13位、フェルナンド・アロンソが14位でフィニッシュ。ポイントには届かなかったが、これまでは戦えなかったライバルと争い、着実に進歩していることを示した。
前戦ベルギーGPでは1周が長いスパでアロンソが2周遅れにされたが、今回は8位以下が周回遅れにされた中で1周遅れ。それもコンストラクターズランキング6番手のアルピーヌ勢に割って入って2台がフィニッシュしたのだから、内容は雲泥の差だ。
もちろん、ハンガロリンクはパワー依存度が低いサーキット。夏休み明けのオランダGPでは、ホンダの新パワーユニットによる改善が必要となるだろう。
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、今回の週末に多くのデータを集めることができたと語った。
「今週末のハンガリーGPでは、車体アップデートに合わせてパワーユニットとの適合や最適化に取り組みました。週末を通して多くの有益なデータを収集することができ、サマーブレイク明けのオランダGPに向けた準備を着実に進めることができたと考えています」
「次戦オランダGPでは、新仕様のパワーユニットを投入する重要な節目を迎えます。その前に、サマーブレイク前の7月29日（水）に実施するフィルミングデーで、新仕様パワーユニットを搭載したAMR26を初めて走行させる予定です」
ハンガリーGPを終えて、F1は約1ヵ月のサマーブレイクに突入。ホンダとしてはその前にまずフィルミングデーで新PUに問題がないかを確認することができる。シーズン再開は8月21～23日開催にザントフールトで開催されるオランダGPだ。
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