新PUは29日のフィルミングデーで初走行！　ホンダ折原エンジニア「週末を通して準備を着実に進めることができた」

F1ハンガリーGPの決勝レースで、アストンマーティンはランス・ストロールが13位、フェルナンド・アロンソが14位でフィニッシュ。ポイントには届かなかったが、これまでは戦えなかったライバルと争い、着実に進歩していることを示した。

前戦ベルギーGPでは1周が長いスパでアロンソが2周遅れにされたが、今回は8位以下が周回遅れにされた中で1周遅れ。それもコンストラクターズランキング6番手のアルピーヌ勢に割って入って2台がフィニッシュしたのだから、内容は雲泥の差だ。

もちろん、ハンガロリンクはパワー依存度が低いサーキット。夏休み明けのオランダGPでは、ホンダの新パワーユニットによる改善が必要となるだろう。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、今回の週末に多くのデータを集めることができたと語った。

「今週末のハンガリーGPでは、車体アップデートに合わせてパワーユニットとの適合や最適化に取り組みました。週末を通して多くの有益なデータを収集することができ、サマーブレイク明けのオランダGPに向けた準備を着実に進めることができたと考えています」

「次戦オランダGPでは、新仕様のパワーユニットを投入する重要な節目を迎えます。その前に、サマーブレイク前の7月29日（水）に実施するフィルミングデーで、新仕様パワーユニットを搭載したAMR26を初めて走行させる予定です」

ハンガリーGPを終えて、F1は約1ヵ月のサマーブレイクに突入。ホンダとしてはその前にまずフィルミングデーで新PUに問題がないかを確認することができる。シーズン再開は8月21～23日開催にザントフールトで開催されるオランダGPだ。