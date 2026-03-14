本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

1台だけのはずが、2台走ってる！？　2月には驚きの“早着替えイリュージョン”も披露したGAINER Z。富士公式テストでようやく揃い踏み

スーパーGT
富士公式テスト
1台だけのはずが、2台走ってる！？　2月には驚きの“早着替えイリュージョン”も披露したGAINER Z。富士公式テストでようやく揃い踏み

MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み

MotoGP
カタールGP
MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み

ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」

F1
中国GP
ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」

岡山テストはタイム下位に終わったGT500プレリュード、HRC開発陣は伸びしろに期待「かなりのレベルアップできるはず」

スーパーGT
岡山テストはタイム下位に終わったGT500プレリュード、HRC開発陣は伸びしろに期待「かなりのレベルアップできるはず」

レッドブル苦戦変わらず。フェルスタッペン「完全にドライブ不能。毎周サバイバルな感じだよ……」

F1
中国GP
レッドブル苦戦変わらず。フェルスタッペン「完全にドライブ不能。毎周サバイバルな感じだよ……」

ハジャー、スプリント台無しにした追突アントネッリ厳しく批判「メルセデスならすぐ取り返せるのに、どうして」

F1
中国GP
ハジャー、スプリント台無しにした追突アントネッリ厳しく批判「メルセデスならすぐ取り返せるのに、どうして」

今は1周1周がとても大切……ホンダF1折原エンジニア、中国GPでの進歩語る「走行距離を重ね、一定の自信に繋がった」

F1
中国GP
今は1周1周がとても大切……ホンダF1折原エンジニア、中国GPでの進歩語る「走行距離を重ね、一定の自信に繋がった」

フェルナンド・アロンソ、中国GPの2日目もトラブルフリー……しかしパフォーマンス不足を嘆く。予選19位「これが今できる最善の結果」

F1
中国GP
フェルナンド・アロンソ、中国GPの2日目もトラブルフリー……しかしパフォーマンス不足を嘆く。予選19位「これが今できる最善の結果」
F1 中国GP

フェルナンド・アロンソ、中国GPの2日目もトラブルフリー……しかしパフォーマンス不足を嘆く。予選19位「これが今できる最善の結果」

アストンマーティンはF1中国GPで順調に周回を重ねている。ただここからパフォーマンスを引き上げていくためには、まだまだすべきことが多い。

田中 健一
公開日時:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

　アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1中国GPの2日目を終え、現時点での最大限のパフォーマンスを発揮することができたと語った。

　アロンソは中国GPの2日目午前中に行なわれたスプリントで17位、その後行なわれた予選では19番手となった。まだまだ上位とは差があるように見えるが、アロンソとしては今可能な最大限のパフォーマンスを発揮できたと感じているという。また開幕戦では頻発するトラブルにも悩まされたが、今回の中国GPでは、2日目までを終えて大きなトラブルは出ていない。

「予選では、マシンの性能を最大限まで引き出せたと感じているし、これが僕らにできる最良の結果だったと思う」

　アロンソはチームのプレスリリースに、そうコメントを寄せた。

「今日はトラブルもなく、予定していたことを全て実行することができた。でも、パフォーマンスが足りない。明日はレースを完走し、レースコンディションでこのパッケージについてさらに理解を深めていきたいと思う」

　一方でチームメイトのランス・ストロールは、「挙動が予測しにくかった」と1日を振り返る。ストロールはスプリント18位、予選21番手だった。

「今日の予選は僕にとって厳しいセッションだった。バランスに苦労し、アンダーステアとリヤタイヤのロックに悩まされ、マシンの挙動が予測しにくかった」

　そうストロールは語る。

「データを分析して、どこを改善することができるのかを見極める必要がある。周回するごとに学びがあり、このマシンへの理解を深め、走行距離を伸ばしていくことで、直面した課題を克服していく必要がある」

　アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックも、今後走行を重ねていくことで、パフォーマンス向上に繋げることができると語った。

「2台とも上海で多くの周回を重ねたが、予選Q1を突破することはできなかった」

　そうクラックは語る。

「でもマシンについて学び、知識を深めていくことで、今後のレースにおけるパフォーマンス向上に繋げていきたいと考えている」

「今日は順調に走り、重要なデータを得ることができた。でもドライブが楽ではないため、今夜改めて集まって、今後に向けての改善点を探ることになる」

 
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1の歴史が動いた！　アントネッリがF1史上最年少ポールポジションを獲得。ラッセルはトラブルに泣く……3番手ハミルトンは笑顔｜F1第2戦中国GP予選
次の記事 今は1周1周がとても大切……ホンダF1折原エンジニア、中国GPでの進歩語る「走行距離を重ね、一定の自信に繋がった」
More from
田中 健一

今は1周1周がとても大切……ホンダF1折原エンジニア、中国GPでの進歩語る「走行距離を重ね、一定の自信に繋がった」

F1
F1
中国GP
今は1周1周がとても大切……ホンダF1折原エンジニア、中国GPでの進歩語る「走行距離を重ね、一定の自信に繋がった」

F1の歴史が動いた！　アントネッリがF1史上最年少ポールポジションを獲得。ラッセルはトラブルに泣く……3番手ハミルトンは笑顔｜F1第2戦中国GP予選

F1
F1
中国GP
F1の歴史が動いた！　アントネッリがF1史上最年少ポールポジションを獲得。ラッセルはトラブルに泣く……3番手ハミルトンは笑顔｜F1第2戦中国GP予選

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」
More from
フェルナンド アロンソ

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」
More from
アストンマーティン

開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1
F1
オーストラリアGP
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

F1
F1
オーストラリアGP
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

最新ニュース

1台だけのはずが、2台走ってる！？　2月には驚きの“早着替えイリュージョン”も披露したGAINER Z。富士公式テストでようやく揃い踏み

スーパーGT
富士公式テスト
1台だけのはずが、2台走ってる！？　2月には驚きの“早着替えイリュージョン”も披露したGAINER Z。富士公式テストでようやく揃い踏み

MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み

MotoGP
カタールGP
MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み

ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」

F1
中国GP
ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」

岡山テストはタイム下位に終わったGT500プレリュード、HRC開発陣は伸びしろに期待「かなりのレベルアップできるはず」

スーパーGT
岡山テストはタイム下位に終わったGT500プレリュード、HRC開発陣は伸びしろに期待「かなりのレベルアップできるはず」