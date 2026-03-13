本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1
中国GP
メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

F1
中国GP
F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

F1
マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」

F1
オーストラリアGP
キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」
F1 中国GP

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、F1中国GPの初日は、非常に重要な1日になったと振り返る。

田中 健一
編集:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティン・ホンダは、F1中国GPの初日をトラブルなく終えた。ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアである折原伸太郎は、「非常に重要だった」と1日を振り返った。

　開幕戦オーストラリアGPではトラブルが頻発し、満足に走ることができなかったアストンマーティン・ホンダ。同グランプリの決勝では完走することができず、データを収集するピットイン／ピットアウトを繰り返す走行プランとなった。

　それから1週間後の中国GP初日、まだまだペースは満足いくモノではなかったものの、大きなトラブルに見舞われることなく、順調に走行を続けた。そしてスプリント予選では、フェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手。まだまだ前をいくウイリアムズ勢との差は大きいが、それでも徐々に接近しているようにも見える。

　何より、トラブルフリーで1日を走り終えられたことは、プレシーズンテストの後から行なわれてきた対策が実を結びつつあると言えよう。

　折原エンジニアも、非常に重要な1日であったとこの日を振り返った。

「今日のセッションでは、このサーキットにおけるエネルギーマネジメントの戦略やドライバビリティについてさらなる知見を得るため、走行距離を積み上げることを主な目標として臨みました」

　折原エンジニアはそうホンダのプレスリリースにコメントを寄せた。

「また、明日行われるスプリントに向けたパフォーマンスの確認も重要な目的のひとつでした」

「週末の残りの走行セッションに向けたセッティングに必要なデータを収集する上で、FP1およびスプリント予選をトラブルなく終えられたことは、私たちにとって非常に重要だったと考えています」

 
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」
次の記事 またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」
More from
田中 健一

メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1
F1
中国GP
メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

F1
F1
中国GP
F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる

ホンダ、四輪車”完全EV化”方針を撤廃。今後はハイブリッド車に注力……Honda 0 SUVなど3車種の開発・発売は中止へ

F1
F1
ホンダ、四輪車”完全EV化”方針を撤廃。今後はハイブリッド車に注力……Honda 0 SUVなど3車種の開発・発売は中止へ
More from
フェルナンド アロンソ

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」
More from
アストンマーティン

開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1
F1
オーストラリアGP
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

F1
F1
オーストラリアGP
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

最新ニュース

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」