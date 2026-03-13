本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1
中国GP
メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

F1
中国GP
F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

F1
マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」

F1
オーストラリアGP
キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」
F1 中国GP

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1中国GPのスプリント予選を終え、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソがコメント。できる限りのことをやったと語った。

公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Lars Baron / Getty Images

　アストンマーティン・ホンダは、F1中国GPの初日は、目立つトラブルに見舞われることなく走行を重ねた。

　フェルナンド・アロンソは中国GPの初日について「できることはやった」と語った。

　アロンソは中国GPの初日、FP1では18周を走って18番手、その後行なわれたスプリント予選では、19番手でSQ1敗退となった。

「フリー走行では何周か走れたけど、今日はSQ1を突破することができなかった」

　アロンソはプレスリリースにそう語った。

「できる限りのことはやったと思う。でも、他のチームとはまだ差が大きくあると思う」

「明日も改善することを目指し、できるだけ多くの周回を重ね、マシンの理解を進めていきたいと思う」

　チームメイトのランス・ストロールも、20番手でSQ1敗退。今回のグランプリの目標は、マシンをより理解することだと改めて語った。

「重要なデータを収集できたのはよかった。でも、1週間前のメルボルンと、まだ同じ問題に直面している」

　そうストロールは語った。

「最終的には、19番手とか20番手を争うような位置にはいたくない。改善すべき点はたくさんある。今回の中国GPの主な目的は、マシンについてさらに深く理解することだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選
次の記事 アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」
More from
フェルナンド アロンソ

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

F1
F1
中国GP
F1から”命がけのコーナー”は消えた？　アロンソ「そういう場所は、今やバッテリー充電のために使われている」

アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」

F1
F1
中国GP
アストンマーティンは依然”振り出し”状態。アロンソ「他のチームは10倍先に進んでいる」
More from
アストンマーティン

開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1
F1
オーストラリアGP
開幕戦完走逃したアストンマーティン＆ホンダが現状を説明。予備バッテリーの数には明言せず

F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

F1
F1
オーストラリアGP
F1海外記者の視点｜アストンマーティン、大惨事でもホンダを”犠牲”にするのはかなりヤバい「マクラーレンと同じ」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

最新ニュース

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」