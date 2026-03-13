アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」
F1中国GPのスプリント予選を終え、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソがコメント。できる限りのことをやったと語った。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Lars Baron / Getty Images
アストンマーティン・ホンダは、F1中国GPの初日は、目立つトラブルに見舞われることなく走行を重ねた。
フェルナンド・アロンソは中国GPの初日について「できることはやった」と語った。
アロンソは中国GPの初日、FP1では18周を走って18番手、その後行なわれたスプリント予選では、19番手でSQ1敗退となった。
「フリー走行では何周か走れたけど、今日はSQ1を突破することができなかった」
アロンソはプレスリリースにそう語った。
「できる限りのことはやったと思う。でも、他のチームとはまだ差が大きくあると思う」
「明日も改善することを目指し、できるだけ多くの周回を重ね、マシンの理解を進めていきたいと思う」
チームメイトのランス・ストロールも、20番手でSQ1敗退。今回のグランプリの目標は、マシンをより理解することだと改めて語った。
「重要なデータを収集できたのはよかった。でも、1週間前のメルボルンと、まだ同じ問題に直面している」
そうストロールは語った。
「最終的には、19番手とか20番手を争うような位置にはいたくない。改善すべき点はたくさんある。今回の中国GPの主な目的は、マシンについてさらに深く理解することだ」
