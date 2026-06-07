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アストンマーティン・ホンダ、F1モナコGP予選では大苦戦……アロンソ「多少期待していたんだけど、自信を持ってドライブできない」

アストンマーティン・ホンダはF1モナコGPで大苦戦。2台揃って最後尾に終わった。

田中 健一
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　F1モナコGPの予選で、アストンマーティン・ホンダは大いに苦しんだ。フェルナンド・アロンソは21番手、ランス・ストロールが22番手。グリッド最後尾に終わった。

　ふたりのドライバーは予選を終え、マシンのグリップが足りないと口を揃えた。

　前戦カナダGPでは、アロンソがスプリント予選SQ2に進むなど、大きく前進したように見えたアストンマーティン・ホンダ。しかしここモナコでは、前進するどころか後退。予選では新規参入のキャデラックにも先行されてしまった。

　アロンソはマシンから最大限を引き出しているものの、これが限界だと語った。

「昨日に比べて大きな違いはなかった。ペースが全く足りなかったんだ」

　アロンソは予選を終え、チームのプレスリリースにそうコメントを寄せた。

「モナコにやって来るにあたっては、多少の期待はしていた。でも自信を持ってマシンドライブすることができなかったし、週末の間ずっとフロントのグリップが足りていない」

「今日のラップタイムは、この現在のパッケージで可能な最大限のモノだったと思う」

　チームメイトのストロールも、マシンは扱いづらかったと語った。

「週末を通じて、同じ問題にずっと苦しんできた」

「グリップ不足でマシンは扱いづらかった。この結果は予想できたことだった。チームはセッションの合間に様々な変更を試している。でも、ダウンフォースとパワーには限界があり、コース上ではあまり楽しめないんだ」

　モナコでは大きく苦戦を強いられているアストンマーティン・ホンダ。決勝でも厳しい戦いが強いられそうだ。

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