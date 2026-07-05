アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPでマイアミ以来の2台完走果たす……折原エンジニア「この結果は前向き」

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、F1イギリスGPを2台揃って完走できたことを前向きに捉えていると語った。

F1イギリスGPの決勝レースで、アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソが18位、ランス・ストロールが19位と2台揃って完走を果たした。いずれも優勝したシャルル・ルクレール（フェラーリ）から1周遅れだったとはいえ、2台がレースを走り切るのは、マイアミGP以来のことであった。

「昨日のスプリントレースに続き、今日の決勝レースでも2台とも完走を果たすことができました。2台揃ってレースディスタンスを走り切ったのはマイアミGP以来です」

折原エンジニアはレース後にそうコメントを発表した。

「直近2戦ではパワーユニットの信頼性に課題を抱えていただけに、この結果は前向きに受け止めています」

イギリスGPの舞台であるシルバーストン・サーキットは、ストレートと高速コーナーが占める区間が長く、エネルギー回生ができる箇所は限られている。つまり、エネルギーマネジメントが特に難しいサーキットであると言える。

そのシルバーストン・サーキットでしっかり走りきれたことは、ホンダにとってポジティブなことだった。

「シルバーストンはエネルギーマネジメントが難しいサーキットで、特に高速コーナーではドライバーのスロットル操作を予測することが容易ではありません」

「フリー走行とスプリントレースで得たデータをもとに、現在のパワーユニットパッケージに合わせたデータセッティングをさらに最適化し、予選に臨みました。予選後には、アロンソ選手からドライバビリティの一貫性やエネルギーマネジメントについて、オーストリアGPに続いて手応えを感じられるフィードバックが得られました」

「まだ私たちが目指すレベルには達していませんが、アストンマーティンとの取り組みが正しい方向に進んでいることを示すものだと考えています。オランダGPで新スペックのパワーユニットを投入する前に、その手応えを確認できたことは非常に重要だと感じています」

次戦は2週間後のベルギーGPだ。サーキットはスパ・フランコルシャン……シルバーストン同様、長いストレートと高速コーナーが続く、エネルギーマネジメントが難しいサーキットである。

そしてそのベルギーGPが終わると、次はハンガリーGP……アストンマーティンが大規模アップデートを投入する予定のグランプリである。