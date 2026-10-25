F1 アメリカGP

ボッタス、キャデラック放出の噂も気にせず残りレースに集中。COTAのバンプ問題も気にならない？「10年前から僕の背中はボロボロだ」

バルテリ・ボッタスは自身の去就を巡る噂は耳にしているとしながらも、「自分の状況は分かっているし、問題ない」と冷静だ。

公開日時: 2026/10/25 10:35

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写真：: circuitpics.de

キャデラックのバルテリ・ボッタスは、2027年シーズンもチームに残留できるのかどうか微妙な立場にあると考えられている。ただこのことで、本人の気が散るといったことはないようだ。

ボッタスはメルセデスのリザーブとして1シーズンのF1浪人を経験した後、今季は新規参入のキャデラックのドライバーとしてレギュラー復帰。同じくトップチームでの経験を持つセルジオ・ペレスとのベテランコンビでシーズンを迎えた。

しかしボッタスは予選での成績こそペレスと互角に近いが、決勝ではほとんどのレースでペレスの後ろでのフィニッシュとなっており、パフォーマンス面での遅れが目立つようになっている。このことから、キャデラックはボッタスとの契約を継続しないのではという噂が根強く囁かれている。

またキャデラックのマルチン・ブコウスキー代表も、ボッタスの去就については言及しなかったものの、非常に多くのドライバーからシートに関する問い合わせがあったことを明かしている。

ボッタスは以前からこういった噂を一蹴してきたが、シーズン終盤に差し掛かった現在もこのことを気にしてはいないようだ。

来シーズンに関する噂は多少なりとも気になるのかと質問されたボッタスは、こう答えた。

「いや、いくつか噂は耳にしているけど、自分の置かれている状況は分かっているし、問題ない」

「F1たるもの、誰しもがそこにいたいと思うものだ。だからそういうものだろう」

アメリカGP予選でのキャデラックは、アストンマーティンやウイリアムズといったライバルに匹敵するパフォーマンスを見せられず、ペレスが21番手、ボッタスが22番手に終わった。

ボッタスはラストアタックに出て行く際、ピットレーン出口で加速していかないフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）に引っかかる場面があった。ボッタスはこのこともプラスには働かなかったと話す。

「彼には明らかに何かトラブルが起きていて、マシンから火も出ていたから、前に出ていいと言われたんだ。でも、彼は僕に前に行かせたくなかったんじゃないかな。左右にマシンを振っていた」

「それはともかく、最後のアタックでは集団の先頭に位置しようとしていたんだ。そのため、隊列に並んでいる間にタイヤの温度が少し下がってしまった。そこでほんの少しロスしたかもしれない」

「ただ厳しい現実として、ここではウイリアムズが明らかに僕たちより速い。もう少し差を縮めることはできたかもしれないけど、彼らを上回ることはできなかったと思う。だから、今の順位にいるということだ」

「FP3ではセットアップの方向性が分からなくなっていて、かなり混乱していた。だから、そこからうまく立て直せたと思うし、走るたびに感触が良くなっていった。正直なところ、チェコ（ペレス）も僕も、今のマシンでこれ以上できることはそれほど多くないと感じている」

またアメリカGPが行なわれるサーキット・オブ・ジ・アメリカズは路面の凹凸が酷いとして多くのドライバーが批判を展開した。特にバンプの多いターン1に何か変更が必要かと問われたボッタスは、「毎周大きな衝撃を受けるからかなり厳しい。将来的には路面の再舗装をしてもらえるといい」と述べた。

特にこの路面の凸凹は今に始まった問題ではない。ボッタスもずっと前から背中にはダメージを負っていると話した。

「僕の背中はもう10年前には壊れている。それ以来ずっとボロボロだよ。だから大丈夫だ」

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