F1 アメリカGP

ボッタスのキャデラック離脱はもはや既定路線？ ブコウスキー代表「シートが決まっていない全員から連絡をもらっている」 しかし最優先は”アメリカ人”

キャデラックにおいてバルテリ・ボッタスの立場が危ういモノになりかけている。チーム代表であるマルチン・ブコウスキーの発言を聞くと、そう受け取ってしまいそうだ。

Stuart Codling

編集: 2026/10/25 4:23

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Marcin Budkowski, Cadillac Team Principal

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPの週末には、当然ながらアメリカ国籍のふたつのチームに注目が集まる。そのうちのひとつ、キャデラックは少々厄介な問題に直面している。バルテリ・ボッタスの来季以降の去就である。この件に関してはチーム代表のマルチン・ブコウスキーも歯切れが悪い。

キャデラックのふたりのドライバー、セルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスは、共に複数年契約を結んでいる。ただこれは、1+1の契約……つまり2年目はオプションとなる契約だと理解されている。

そんな中今季は、特にボッタスが後れをとっている状況。そのこともあり、ボッタスの去就はここ数ヵ月、パドックで話題の的になっている。

キャデラックは最近、チーム代表がグレアム・ロードンからマルチン・ブコウスキーに代わった。ブコウスキーもロードン同様、この問題への対処に追われている。

アメリカGPの金曜日に行なわれたFIAの公式会見に出席したブコウスキー代表にも当然この件に関する質問が飛んだが、キャデラックの計画は、以前発表されたほど確固たるモノではないことを示唆する、やや奇妙な出来事があった。

ある放送関係者は、ペレスがF1参戦300戦を迎えることに関連し、次のように尋ねた。

「グリッド後方で戦っているドライバーを評価するのは、どれほど難しいことなのでしょうか？ しかも、片一方の方がもう一方のチームメイトよりも良いシーズンを送っているような印象を受けます。それから、ドライバーについてですが、エステバン・オコンとリザーブドライバーとしての役割について話し合うことに興味はありますか？」

こう尋ねられたブコウスキー代表。当初は当たり障りのない曖昧な返答をしようとしたが、言葉に詰まりはじめた。

「チェコのようなドライバーは、仰る通り豊富な経験と多くのレース経験を持っている。引退間近のドライバーのような振る舞いや走りを見せることは全くない」

そうブコウスキー代表は語った。

「彼はステアリングを握っている時も、舞台裏でも、そしてデブリーフィングルームの中でも外でも、常に我々を鼓舞し、改善を促すために他のチームメンバーに頻繁にメッセージを送ってくる。彼はハングリー精神に溢れ、モチベーションが高い。それは本当に素晴らしいことだ。彼は彼なりのやり方でそれをやっている」

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

「我々のチームにはふたりのドライバーがいる。ひとりは情熱的で、もうひとりはどちらかというと冷静と言えるだろう。そしてふたりとも、それぞれ独自のやり方でチームを鼓舞している。チェコは間違いなく、我々を非常に強く鼓舞している。グリッド上での彼のボディランゲージ、ヘルメットを被ってマシンに乗り込む時の彼の様子を見れば、まさに戦いの準備をしているのが分かる。そこには強い情熱とモチベーションが溢れていて、これだけの経験を持つドライバーとしては、本当に印象的だ」

「同時に、経験豊富なドライバーとしての彼の意見やフィードバックも得ている。だから、非常に良い組み合わせだと思う」

「えっと……ふたつ目の質問は、エステバン・オコンについてだったね？ チーム代表としては、マーケットに出ている全てのドライバーやそのマネージャーから連絡を受けている。実に多くのドライバーやマネージャーから連絡があった」

「誰なのか、誰でないのかということを言うつもりはない。ただ、マーケットに出ているほぼ全員から連絡があった。しかしご想像の通り、ドライバーラインアップについてここで何かを話すつもりはない」

このブコウスキー代表の発言は、率直のようでもあり、まどろっこしいようにも聞こえる。しかしボッタスについてはあまり言及されなかったのは事実であり、あたかもひとつのシートが空くのは当然と言っているようにも聞こえる。

ただブコウスキー代表にとっては幸いなことに、今回の会見ではあまり厳しい質問が飛ぶことはなかった。アストンマーティン・ホンダのチーム代表である、エイドリアン・ニューウェイにほとんどの質問が集中したからだ。

さてmotorsport.comの入手している情報からすれば、オコンがキャデラックに加入する可能性は極めて低いと見られる。オコンとしては今季限りでハースのシートを失うのは決定済みであるため、レギュラーシートを得られるならば願ってもないチャンス……しかしペレスとはフォースインディア時代にチームメイトを組み、まるで水と油のように相性が悪かったのだ。

なおオコンは、アストンマーティンのサードドライバーになる可能性が高いと言われている。

キャデラックが2027年もボッタスを残留させるかどうかはともかく、同チームとしてはできるだけ早くアメリカ人ドライバーを走らせたいと考えていることは周知の事実だ。しかも今年の夏に急遽代表が交代させられたことは、ゼネラルモーターズとTWGモータースポーツの期待が、チームの現在の状況よりもかなり前を行っているということを示している。

なおキャデラックはアメリカGPのフリー走行1回目でコルトン・ハータを走らせたが、スーパーライセンスの発給に必要なポイントが足りず、レースに出場するのは難しい状況だ。さらにFP1で走れば、スーパーライセンスポイントを満たすことも可能であろうが、今季参戦したFIA F2での成績は不十分と言う他なく、F1デビューを果たすだけのアピールには繋がらない。

しかもブコウスキー代表は、他の若いアメリカ人ドライバーにも目を向け始めているようだ。

「アメリカ人ドライバーがアメリカのチームに所属するというのは、もちろん素晴らしいストーリーだ」

ブコウスキーは今週末、スカイスポーツにそう語った。

「適切なタイミングと適切なドライバーが必要だ。現在、その点に取り組んでいる。コルトンともその方向性で取り組んでいる」

「また非常に有望なアメリカ人ドライバーが台頭してきている。ウーゴ・ウゴチュクがFIA F3でチャンピオンになったのを見たし、来年にはセバスチャン・ウェルドン（ダン・ウェルドンの息子）もFIA F3に参戦する」

「だからここに大きな可能性があるし、彼らについてももちろん検討していく」

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