F1スプリント予選レース、来季から配当ポイント数増加へ？　ロス・ブラウン「決勝の1/3にしたい」

F1では今シーズンから、新たな週末のフォーマットであるスプリント予選レースを実施している。まず今シーズンは3戦、そして来季は6戦でこのスプリント予選レースを実施することが計画されているが、現在上位3人に与えられているポイント数を、来季は増やすことも検討されているという。

すでにイギリスGPとイタリアGPで実施されたスプリント予選レース。今後はブラジルGPで3回目となる同フォーマットが採用される予定だ。F1の首脳陣はこのフォーマットについてはファンから好評であると考えていて、来季は実施レース数を増やすことを目論んでいる。

これについては冬の間に各チームやFIAと議論して決められることになるが、F1のオーナー企業であるリバティ・メディアは、来季の変更点についての検討を始めているようだ。

F1のモータースポーツ面のマネージング・ディレクターを務めるロス・ブラウンは、来季は6戦でスプリント予選レースを実施するのが目標であり、全てのレースプロモーターが同セッションの開催に関心を示していると語る。

ただブラウン曰く、ポイント数の変更、ポールポジションの扱い、スプリント予選レースの名称など、調整が必要なことがまだまだたくさんあるという。

「我々は原則として、来年は6つのイベントでスプリント予選レースを実施することを、チーム側と合意した。しかしそれまでに調整すべきことはかなりたくさんある。我々の見解は、来年に向けていくつかの措置を講じるべきではあるが、根本的な措置を講じるべきではないというものだ」

ブラウンは、月曜日に行なわれた会見でそう語った。

「それは、新しいマシンが登場するということも一因だ。新たなマシンを登場させるため、誰もが少し落ち着いてシーズンに挑む必要がある」

「我々はマシンの影響を見てみる必要がある。だから2022年に向けては、比較的保守的な進歩に留めている。しかし我々はこのコンセプト(スプリント予選レース)について前向きである。F1はさらに3つのレースで新しいコンセプトを試し、それがどのように機能するかということを確認するのに、十分な勇気を持っているということを非常に嬉しく思っている」

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images