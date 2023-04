特集｜パドックこそがF1ドライバーたちの”ランウェイ”……私服のセンスはいかほどか？　勝手にファッションチェックしてみた

Listen to this article

グランプリの現場では、基本的にチームウェアに袖を通すF1ドライバーたち。しかしサーキット入りする際には私服を着ることも多い。そして、「ファッションセンス」に優れたドライバーも少なくなく、そのチョイス、着こなしが注目を集めることもある。

そこで今回は パドックという名の”ランウェイ”を歩くF1ドライバーの私服にスポットライトを当ててみた。

日々のファッションの参考になるかもしれない(?)

アルファロメオの周冠宇は、自他共に認めるファッション好き。2022年のフランスGPでは、PumaのタンクトップシャツにOff-Whiteのトラックパンツ、足元には彼のお気に入りブランドであるPradaのフィッシャーマンサンダルをチョイスした。足元のホワイトが輝くハイプファッションだ。

F1界の”ファッションキラー”と言えばこの人。メルセデスのルイス・ハミルトンだ。2022年の日本GPの際には、LemaireのSS23のルックを着用。足元にはAlexander McQueenのトレッドスリックブーツを合わせた。トレンチコートにシャツを組み合わせるとフォーマルになりがちだが、緩めのパンツやブーツで抜け感を出しているのがポイントだ。

ハミルトンはピアスやリングなどの小物をつけていることが多いが、この際は外しており、ミニマルさを意識したコーデと言える。

フェラーリのシャルル・ルクレールは、昨シーズン前半戦を締めくくる2022年ハンガリーGPでNAHMIASのオーバーサイズTシャツを着用。ケーブルニットのショートパンツを合わせ、すぐそばまで迫った夏のバカンスを思わせるコーデを組んだ。

また、腕に巻くミサンガやくるぶし丈のソックスなどのアイテムも、”チルい”雰囲気を作り上げるのに一役買っている。

メルセデスのジョージ・ラッセルは、2022年オランダGPにデニムパンツと白のスウェットを着用した。

一見すると”休日のパパ”だが、このスウェット、なんと昨年までマクラーレンのF1ドライバーだったダニエル・リカルドの個人アパレル「RIC3」が展開する”Enchanté”コレクションのひとつなのである。

ちなみにEnchantéはフランス語で「はじめまして」を意味する。リカルド曰く彼が唯一知るフランス語の単語らしく、フランス話者を相手に使うと「フランス語のIQが上がったみたいになる」とおどけて説明していた。

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 interacts with fans as he arrives at the track

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images