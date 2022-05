【伝説のモナコGP】もっとダウンフォースを！　難攻不落のモナコで登場した”ビックリドッキリ”アイデア

Listen to this article

今年も、モナコGPが開催される時期がやってきた。木曜日にフリー走行を行ない、金曜日は走行が行なわないという伝統的なスケジュールは崩れ、他のグランプリと同じく金曜~日曜の3日間開催とはなるが、今年で79回目を数える伝統あるレースだ。

舞台は狭く、曲がりくねった難攻不落のモンテカルロ市街地コース。2022年のF1マシンはグラウンドエフェクト・カーとなり、マシンの特性が一変。低速域は苦手なマシンだと考えられているが、予算制限の影響もあって、チームが何らかのスペシャル・アイデアを持ち込むのは難しいかもしれない。

しかし過去にはカレンダーの中でも唯一無二のこのコースでパフォーマンスを見出すため、チームがクレイジーなアイデア、印象的なパーツを投入してきた歴史がある。

本稿では、そうしたアイデアの一部を紹介していこう。

1969年 サスペンションに直接取り付け! ギロチン・ウイング

1969年のモナコGPに持ち込まれたマクラーレンM7Cには”ギロチン・ウイング”と呼ばれた巨大なウイングが取り付けられていた。これは、ウイングが前後2枚取り付けられているだけでなく、ステーが直接サスペンションアームに取り付けられていて、タイヤにしっかりと荷重をかけるものの、不安定さも兼ね備えていた。例えばウイングが外れてしまったならば、一気にタイヤの荷重が抜けてしまい、大事故につながる可能性もあったのだ。このモナコでは5位に入ったものの、FIAは後に使用を禁止することになった。

マトラMS80には、フロントマウントのギロチンウイングは搭載されず、ハイマウントのリヤウイングのみが取り付けられた。フロントウイングは、通常よりも幅広いモノが取り付けられたが、それほどの効果は発揮しなかった。

ジャック・ブラバムがステアリングを握る、BT26。このマシンにも、前後にギロチンウイングが取り付けられた。

フェラーリが搭載したハイマウントのリヤウイングは、なんと角度を調整し、ストレートで空気抵抗を減らすことができた。つまり、現在のDRSと同じ効果を狙っているのだ。まさに時代の先取りと言えよう。

1974年 マクラーレンM23のモナコ専用フロントノーズ「ウインクルピッカー」

マクラーレンは、フロントエンドのダウンフォースを手にするために、モナコGPに”ウインクルピッカー”と呼ばれるノーズを投入した(通常のノーズの幅は、青い点線で示されている)。ノーズが細くなれば、必然的にウイングの面積が増え、多くのダウンフォースを発生させる。またフロントウイングの翼端版には、小さなタブが取り付けられていた。これによりドライバーたちは、ウイングの幅をコクピットから確認することができた。

1976年 マクラーレンM23の”マル秘”ローマウントウイング

A mechanic works on the rear of the car of Jochen Mass, McLaren M23 Ford

Photo by: Motorsport Images