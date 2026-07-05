本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

F1
イギリスGP
メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

F1
イギリスGP
中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

ツォロフがシルバーストンを完全制覇。土日連続優勝達成で今季6勝目……どこでも強い！　宮田莉朋は14位｜FIA F2シルバーストン フィーチャーレース

FIA F2
シルバーストン
ツォロフがシルバーストンを完全制覇。土日連続優勝達成で今季6勝目……どこでも強い！　宮田莉朋は14位｜FIA F2シルバーストン フィーチャーレース

黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く

F1
イギリスGP
黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く

速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！　セーフティカーランで決着

FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！　セーフティカーランで決着

【分析】F1イギリスGPの決勝レースは、1ストップが主流に？　エネルギーマネジメントの変更で、タイヤへの負荷が軽減か

F1
イギリスGP
【分析】F1イギリスGPの決勝レースは、1ストップが主流に？　エネルギーマネジメントの変更で、タイヤへの負荷が軽減か

ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

F1
イギリスGP
ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

鈴鹿8耐：決勝レース6時間｜トップ維持するHonda HRCが快走。ヤマハ＆オートレース宇部は同一周回で追撃

FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
鈴鹿8耐：決勝レース6時間｜トップ維持するHonda HRCが快走。ヤマハ＆オートレース宇部は同一周回で追撃
F1 イギリスGP

中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

F1のステファノ・ドメニカリCEOは、延期されたバーレーンGPとサウジアラビアGPのうち、すくなくとも1戦は復活させることができると考えている。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
編集:
Race start

Race start

写真：: Andrea Diodato - Getty Images

　F1は、開催が中止されることになった4月の中東でのレースのうちひとつを復活させることについて、夏休みまでに決断を下すことを目標に掲げている。

　アメリカとイスラエルがイランに攻撃を開始したことを受け、4月に開催が予定されていたバーレーンGPとサウジアラビアGPの2戦が中止となった。この攻撃が長期化していることを受け、F1はシーズン最終2戦のカタールとアブダビの2戦も中止しなければならない場合に備え、代替開催を策定する必要に迫られた。

　しかし停戦が合意され、今後60日以内に戦闘を終結させるための覚書が締結されたことを受け、F1のステファノ・ドメニカリCEOは予定通りカレンダーを消化するとともに、4月の開催が中止された2戦のうち1戦を復活させられることを期待している。

「もちろん、全ての関係者の安全が最優先だが、あらゆる条件が整い、現地に行けることを心から願っている」

　ドメニカリCEOはそう語った。

「これまでに開催できなかったレースについても、開催の可能性に関して発表できることがあれば、適切なタイミングと条件が整い次第、発表するつもりだ」

　近年のF1の過密なスケジュールを考えると、唯一現実的な選択肢は、9月のアゼルバイジャンGPとシンガポールGPの間の空いている週末にレースを追加することだ。そして復活するならば、それはおそらくバーレーンGPということになるだろう。

　そしてドメニカリCEOは、物流の面の準備を考えると、8月の夏休みに入る前に決断を下す必要があると語った。

「開催できなかったレースのうち、いずれかひとつを復活させる可能性を考えると、夏休みに入る前に実現させる必要があると思う」

　決断の期限について、ドメニカリCEOはそう語った。

　なおカタールとアブダビでの開催が危ぶまれた場合には、ポルトガルのポルティマオでの代替開催が仕立てられる見込みだ。この決定の期限は、9月中旬とされている。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く
次の記事 メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」
More from
Filip Cleeren

ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

F1
F1
イギリスGP
ハミルトンもレゴ製カートでのドライバーズパレード参加拒否を示唆……その理由は明確に語らず「それはオフラインで話さなきゃいけないこと」

元レッドブル代表のホーナー、イギリスGPで1年ぶりにF1登場。20年以上のキャリア振り返る回顧録を出版予定

F1
F1
イギリスGP
元レッドブル代表のホーナー、イギリスGPで1年ぶりにF1登場。20年以上のキャリア振り返る回顧録を出版予定

シルバーストンの名所は”充電ステーション”になるのか？ 新規則のF1マシンでイギリスGPが様変わりすると予想される理由

F1
F1
イギリスGP
シルバーストンの名所は”充電ステーション”になるのか？ 新規則のF1マシンでイギリスGPが様変わりすると予想される理由

最新ニュース

メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

F1
イギリスGP
メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

F1
イギリスGP
中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

ツォロフがシルバーストンを完全制覇。土日連続優勝達成で今季6勝目……どこでも強い！　宮田莉朋は14位｜FIA F2シルバーストン フィーチャーレース

FIA F2
シルバーストン
ツォロフがシルバーストンを完全制覇。土日連続優勝達成で今季6勝目……どこでも強い！　宮田莉朋は14位｜FIA F2シルバーストン フィーチャーレース

黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く

F1
イギリスGP
黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く