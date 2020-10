ボブ・ベルは、マクラーレン、ベネトン、ジョーダン、ルノー、そしてメルセデスでF1のトップエンジニアとしての輝かしいキャリアを歩んできた。彼はルノーのテクニカルディレクターとしてフェルナンド・アロンソのタイトル獲得に貢献し、フラビオ・ブリアトーレの離脱後はチーム代表も務めた。そして現在のメルセデスF1チームを築き上げた立役者のひとりでもある。

ベルはかねてより、F1の技術を広く社会のために活用することを熱烈に支持してきた。彼はその想いを実際に行動へと移し、F1チームのレース以外に関する問題を無償で解決するための団体『Grid4Good』を立ち上げた。同団体はF1における新型コロナウイルス感染症対策に関与し、重症患者向けの呼吸器の開発促進にも貢献した。

モータースポーツ界をリードする人材の思想に迫る『#ThinkingForward』シリーズのインタビューの中でベルは、『Grid4Good』の目指すものについて説明。そして、彼はなぜF1が今後黄金期を迎えると考えているのか、なぜF1とフォーミュラEが合併すると考えているのか、それについても話してくれた。

Photo by: INFINITI Performance Team

Bob Bell, Renault Sport F1 Team Chief Technical Officer, at a media roundtable.

「私は数年前に60歳を迎えたが、それからはレースから離れて、社会のために何か違うことをしようと誓っていたんだ。モータースポーツは社会のためになっていると思うし、それを誇りに思っている。しかし個人的には、もう少し直接的なことをした方がいいのではないかと思った。そして2019年の初めに、F1での同僚数人と共に『Grid4Good』を立ち上げた」

「我々は非営利セクターのプロジェクトを引き継ぎ、モータースポーツ界の無料または低コストなソリューションプロバイダーと提携している。我々はイギリスの慈善団体のPRやマーケティングの手伝いをしたが、F1のPR会社がそういったことを無償でやってくれたこともあった」

「そして今年初めに新型コロナの危機が起こった。その際にピットレーンの面々は団結し、政府に技術的な支援を提供した。『Grid4Good』は“プロジェクト・ピットレーン”の一部を担っていたのだ。これにより、我々の予期せぬ形で我々のコンセプトが証明される形となった。現在もコロナに関する医療関係のプロジェクトをいくつか進めているし、常に新しいプロジェクトを検討している」

「その通りだ。F1がもたらしたのは“できる”という姿勢だ。世界はより複雑になり、活動が難しくなっているが、その中で重要だったのは技術ではなく、モータースポーツのコミュニティがそれを期間内に実現できたということだ。我々に課題を与えてくれれば、我々が持つツールを使って誰よりも早く解決策を見つけ出すだろう。それが我々の仕事なんだ」

Photo by: Ferrari

Ferrari valves for lung respirators

「ああ、この業界全体を誇りに思う。先ほど広く社会に浸透した技術について具体的に名前を挙げてもらった。しかしモータースポーツ、特にF1がもたらす技術や方法論については、やはりあまり取り上げられていない。例えば、F1はマシンの空力デザインにおいてはCFD(数値流体力学)が活用されているが、コロナの流行以降は、治療を受けている患者のエアロゾル粒子(空気中の微粒子)の動きを解析するためにCFDが用いられた」

「患者が咳をした時など、エアロゾル粒子はどういう動きをするのか? 部屋から完全になくなるまでにどのくらいの時間がかかるのか? これらはCFDを使ってしか解析できない、本当に難しい問題だ。我々はこのような問題を迅速に解析し、信頼度の高い答えを導き出すための専門知識を持っている」

「F1チームを所有している大企業にとっては本当に大きなことだ。彼らには大きな社会的責任があるからだ。こういった組織は世界の社会問題をより深く認識する必要があり、それがレースチームにも反映される」

「社会が変化している今、これは本当に重要になってきている。我々がファンとして獲得したいと思っている若い世代は、これまでの世代とは異なる何かを我々に求めている。それを認識して行動しなければ、その世代のファンを失うことになる」

「リバティ(メディア/F1オーナー企業)の新たなリーダーシップの下で、ロス(ブラウン/F1モータースポーツ担当マネージングディレクター)やチェイス(キャリー/F1 CEO)は、F1がそういったものの頂点に立てるように取り組んでいる。環境問題だけでなく、包括性や、STEM(科学・技術・工学・数学)のような話題、多様性、平等、公平性……多くのことが関係しているんだ」

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, second place Pierre Gasly, Toro Rosso, third place Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Hannah Schmitz, Red Bull Racing strategy engineer at Brazilian GP

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images