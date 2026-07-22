アロンソ、現役続行か引退の判断どうなる？　待望Bスペックマシンの力よりも現世代の“走った楽しさ”が鍵に

フェルナンド・アロンソは、自身のF1での将来について、2026年シーズン後半のアストンマーティンのパフォーマンスではなく、現在のF1マシンを「楽しんで運転できるかどうか」が決め手になると語った。

2度のF1王者アロンソの去就はここ数ヵ月、大きな話題となっている。2026年限りで現行のアストンマーティンとの契約が節目を迎えるためだ。

チームはアロンソに残留してほしいと考えている。今週末のハンガリーGPで初めて投入する大規模アップデートでマシンを改善し、これまでの苦しい状況から前進することでアロンソを留めることにもチームは期待を寄せている。

ただアロンソはバルセロナ-カタルニアGPの時点で、アップデートされたマシンの競争力と自身の去就は無関係だと明言していた。

先日行なわれたベルギーGPではその考えを改めて強調し、さらにレースを続けていくかどうかの決断は、現在のF1マシンがより楽しめるものになるかどうかにかかっていると語った。

ハンガリーGPで投入される“Bスペック”マシンが自身の将来にどれほど重要かと問われたアロンソは、次のように答えた。

「まったく関係ない。今年のパフォーマンスを基準に決めるつもりはないからだ」

「今年は完全に出遅れてしまった。でも、そのパフォーマンスを来年の判断材料にすることはできない。あれがチーム本来の実力ではないと思っているからだ。僕たちには今見えている以上のポテンシャルがあると信じている」

「来年についての決断は、むしろレギュレーションのほうが関わってくる。今年のスパや前戦シルバーストンのようなサーキットで、このクルマを走らせることは、自分が将来に望んでいるものとは違っている。だから様子を見たい」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

アロンソはまた、オーナーのローレンス・ストロールが新レギュレーション時代に向けて新ファクトリーの建設やエイドリアン・ニューウェイの獲得など巨額の投資を行なったこともあり、2026年には好スタートを切れると期待していたことを認めた。

しかし今季マシンMR26が競争力不足であることが判明すると、チームは小規模なアップデートを重ねる方針をやめ、実質的なBスペックマシンと言える大型改良に開発リソースを集中させる決断を下した。

アロンソは、今季序盤の戦いぶりには「失望した」と認めつつも、ハンガリーGPがチームにとって転機になることを期待している。

「難しい状況だった。新レギュレーション、エイドリアンの加入、ホンダとの提携など、多くの期待を抱いていた。だからとても期待が高まっていたけど、それに応えられなかった」

「厳しかったというより、（テストの）バルセロナでマシンを見た時には失望した。でも同時に、チーム全員がそれを挑戦として受け止め、『必ず改善してみせる』という姿勢だった」

「そしてブダペストが、パフォーマンス改善の第一歩になって、チームが本来進むべき方向へ戻る、そのきっかけになってほしい」