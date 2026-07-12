アロンソ、F1現役引退後のプランは白紙。第1希望はアストン残留？「チームで違う役割を担い、力になりたい」

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1から引退した後の将来について「まったく決めていない」と明かした。去就をめぐる憶測が続く中でも、現時点では具体的な構想はないという。

2度のF1世界王者であるアロンソは、これまでも夏休み前後に自身の来季以降の身の振り方について決断する考えを繰り返し示してきた。一方で、そのタイミングがハンガリーGPで投入予定のアストンマーティンのアップグレードパッケージの成否と関係しているとの見方は否定している。

アストンマーティンが今季苦戦していることや、アロンソ自身が2026年型マシンに不満を抱いていることは広く知られている。そのため、彼が2026年シーズン限りでF1を去るのではないかとの憶測も広がっている。先月のバルセロナ-カタルニアGPを前に「バルセロナで走るのは今回が最後になる」と語ったことも、その見方を強める要因となった。

しかし、実際にF1から退く時期がいつになろうとも、現在44歳のアロンソはその後の人生について具体的な計画は立てていないという。

F1を離れた後に何をするつもりなのかと問われると、アロンソは「いや、まったく分からない」と答えた。

シルバーストンでの同じ取材でアロンソは、キリスト教三大巡礼地の一つであるスペイン北西部の聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラを目指す”サンティアゴ巡礼”に挑戦する考えについても質問を受けた。

巡礼路の一部は彼の故郷オビエドを通っているが、アロンソは「いつかは歩いてみたい」としつつも、今すぐではないと語った。

「いつかやってみたいとは思っている。でも、引退したらすぐというわけではない。息子はまだ生後3ヵ月だからね。今の状況で、彼を連れて3週間かけてスペイン中を歩くなんて考えられない。あと数年は待つことになるだろう」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

一方で、モータースポーツとの関わりは今後も続けたいという考えを示した。カテゴリーを変えてレースを続ける可能性や、F1チームでドライバー以外の役割を担うことも視野に入れているという。

「もちろん、これから挑戦したいことはいくつもある。そのほとんどはモータースポーツに関するものだ。ダカール・ラリーで優勝したいという話は何度もしてきた。ほかにも勝ちたいレースはあるし、耐久レースにももう一度挑戦したい。特に、もしマックス（フェルスタッペン）もいつか参戦するなら、なおさらだ」

さらにアロンソは、現役引退後もアストンマーティンに残りたいという考えを明かした。

「現役を退いたら、このチームで違う役割を担い、力になりたいと思っている。F1にはもう26年間いる。チームの役に立てることはたくさんあるはずだ。今のチームでも、おそらく経験では2番目か3番目くらいだろう」

「その経験をチームのために生かしたい。家でテレビ観戦をして過ごすより、その方がずっといい」

アロンソは2018年末に一度F1を離れた後、様々なカテゴリーで輝かしい実績を残した。

トヨタから参戦したWEC（世界耐久選手権）では、2018年と2019年にル・マン24時間レースを連覇。シリーズチャンピオンにも輝いた。さらに2019年にはキャデラックに乗り、デイトナ24時間レースも制した。インディ500には3度（F1参戦と並行していた時期含む）参戦し、2020年にはダカール・ラリーにも挑戦している。

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: A.S.O.

F1で32勝を誇るアロンソは、耐久レースへの復帰も示唆。ただし、現時点ではアストンマーティンとの関係を維持する可能性が最も高いと考えているようだ。

アストンマーティンは現在、ヴァルキリー・ハイパーカーでWECとIMSAの両シリーズに参戦している。

アロンソの去就は、今季F1ドライバー市場における最大の注目点の一つでもある。もし引退を決断すれば、ランス・ストロールのチームメイトの座が空くことになる。

一方、チーム側は2027年もアロンソに現役を続けてほしいと考えており、設計責任者のエイドリアン・ニューウェイも、ハンガリーGPで投入されるアップグレードがアロンソの残留を後押しすることを期待している。