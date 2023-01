日本のF1ファンが選んだ”あなたの好きなフェラーリ”ベスト10。圧倒的得票数で1位に輝いたマシンはこれだ！

Listen to this article

ミハエル・シューマッハーが、2000年に自身3度目、フェラーリのドライバーとしては初めてのドライバーズタイトルを獲得した時の愛車である。

シーズン開幕3連勝を果たしたシューマッハーだったが、シーズン中盤にはリタイアが相次いだ。この間に、1998年、1999年と2年連続でドライバーズタイトルを獲得していた最大のライバル、ミカ・ハッキネンが猛追し逆転する。ただシューマッハーは、イタリアGPから連勝。結局1戦を残した日本GPでこの年のタイトルを決めた。フェラーリとしても、1979年以来のタイトル獲得となった。

ハッキネンとの激しいタイトル争い、そしてフェラーリ+シューマッハー黄金期の始まりという声が多数寄せられた1台である。

