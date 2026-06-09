本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

勢いが止まらないアントネッリ、5連勝に到達。F1史上10人目……データからは「チャンピオン獲得率100％」

F1
モナコGP
勢いが止まらないアントネッリ、5連勝に到達。F1史上10人目……データからは「チャンピオン獲得率100％」

岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

F1
バルセロナ-カタルニアGP
岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

何かが壊れちゃうよ！　満身創痍のマシンで表彰台を獲得したハジャー。無線でヒートアップも「気持ちは分かる」とメキーズ代表

F1
モナコGP
何かが壊れちゃうよ！　満身創痍のマシンで表彰台を獲得したハジャー。無線でヒートアップも「気持ちは分かる」とメキーズ代表

F1分析｜狭く大混乱となったモナコでも、アントネッリに死角なし。終始安定したペースで走破

F1
モナコGP
F1分析｜狭く大混乱となったモナコでも、アントネッリに死角なし。終始安定したペースで走破

今年のル・マン24時間は激戦になる？　テストデーのタイムから見えてくるハイパーカークラスの勢力図

WEC
24 Hours of Le Mans
今年のル・マン24時間は激戦になる？　テストデーのタイムから見えてくるハイパーカークラスの勢力図

モナコで10位入賞もポジティブな点は“ゼロ”とアロンソ断言。しかしアストンマーティンAMR26の今後には楽観視「劇的に改善されることになる」

F1
モナコGP
モナコで10位入賞もポジティブな点は“ゼロ”とアロンソ断言。しかしアストンマーティンAMR26の今後には楽観視「劇的に改善されることになる」

夜のTOKYO E-Prixを盛り上げるアーティストが『銀座たけ内』と『ONE OR EIGHT』に決定！　フォーミュラE会場も“アタックモード”に

フォーミュラE
夜のTOKYO E-Prixを盛り上げるアーティストが『銀座たけ内』と『ONE OR EIGHT』に決定！　フォーミュラE会場も“アタックモード”に

ペレス、レッドブルで失った自信をキャデラックで取り戻す「結局、実力を発揮するには適切な環境が必要」

F1
モナコGP
ペレス、レッドブルで失った自信をキャデラックで取り戻す「結局、実力を発揮するには適切な環境が必要」
F1 モナコGP

ガスリーは表彰台を取り戻せるのか？　FIA、モナコGPのペナルティ裁定撤回を求めるアルピーヌに対し聴聞会実施

アルピーヌがモナコGPのペナルティについて再審請求をしたことを受け、FIAが木曜日に審理を行なうことになった。

Oleg Karpov
Oleg Karpov
編集:
Pierre Gasly, Alpine

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　FIAは、アルピーヌがF1モナコGPでのピエール・ガスリーの3位表彰台を取り戻すべくペナルティの取り消しを求めている件について、今週後半に審理を行なうと発表した。

　モナコでは多くのドライバーがトラブルやペナルティに苦しめられる中、「F1キャリアで最も力強い走り」と本人も認めるほどのパフォーマンスを見せたガスリーが9番グリッドから追い上げ、3番手でフィニッシュを受けた。しかしながら、そのガスリーもピットレーンの速度超過によるペナルティを受けてしまい、レースタイムに10秒が加算されたことにより7位まで落ちてしまった。

　ただ、ガスリーが記録した2度の速度超過はそれぞれ0.1km/hと0.4km/hとほんのわずかなものであった。今回のレースではこういったピットレーン速度違反が異常なほど多く発生しており、その原因はモナコ特有のピットレーン形状と速度測定方法に起因していると言われる。

　FIAは瞬間的な速度を計測するのではなく、トランスポンダーと路面に埋め込まれた計測システムを用いて、ファストレーン通過中の平均速度を割り出して取り締まりを行なっている。そのため、実際は制限速度内で走っているドライバーでも、モナコ特有のカーブしたピットレーンをややショートカットする形になってしまうと、計測上は速く走ったと判定される可能性があった。

　ガスリーはレース後に非常に落胆した様子を見せ「今これ以上に辛いことはない。この瞬間のために10年間死に物狂いでやってきた」とコメント。表彰台を不当な理由によって「奪われた」と表現した。

　アルピーヌはこの一件を受けて、声明を発表。ペナルティ裁定を覆し、3位表彰台という結果を取り戻すため、統括団体のFIAに再審請求を行なったと明らかにした。そしてFIAは9日（火）、アルピーヌがガスリーに科された5秒ペナルティ2件について再審請求を行なったことを確認する文書を公開。11日（木）には、聴聞会がオンラインで実施される予定だ。

　アルピーヌにとって最大のハードルは、ペナルティが不当であったと証明することではない。まずはFIA国際競技規則第14条に則り、当初の裁定時には入手不可能だった「重要かつ関連性のある新たな要素」が存在することをスチュワードに納得させなければならない。

　FIAの文書によれば、審理は2段階に分けて行なわれる。第1段階では、アルピーヌが上記のような新たな要素が存在する証拠や陳述書を提出。これに対して、要件を満たしているとスチュワードが判断した場合にのみ、第2段階へ進み、ペナルティの妥当性そのものが再検討される。

　ただF1において再審請求が成功するケースは稀であり、多くの場合、この新証拠の提出に失敗することが多い。最近の成功例を挙げると、昨年のオランダGPでカルロス・サインツJr.がリアム・ローソンとの接触によって受けたペナルティが、新たにウイリアムズが提出したオンボード映像によって取り消されたことが記憶に新しい。

　なお現時点では、アルピーヌがどのような証拠を提示するつもりなのかは明らかになっていない。

関連ニュース:
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 やっぱり、カスタマーチームは不利か？　トラブルが続くマクラーレンが実感「でもメルセデスとの関係は良好。ひとつひとつ解決していく」
次の記事 「3位だ！！」モナコでガッツポーズ連発のガスリー、ペナルティを知らずにぬか喜び……ではなかった。怒りと皮肉で拳を突き上げる
More from
Oleg Karpov

母国レースで失意のクラッシュ。ルクレール、原因はブレーキトラブルと説明「4輪のうち、左フロントしか効いていなかった」

F1
F1
モナコGP
母国レースで失意のクラッシュ。ルクレール、原因はブレーキトラブルと説明「4輪のうち、左フロントしか効いていなかった」

不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」　速度超過は0.5km/h以下

F1
F1
モナコGP
不当に表彰台を奪われた……3番手フィニッシュも無念の7位降格。ガスリー「ここで表彰台に立つために努力してきたのに」　速度超過は0.5km/h以下

インタビューで語った単語はわずか8つ……ランス・ストロール、アストンマーティン・ホンダの進歩に言葉少な「ノー」

F1
F1
中国GP
インタビューで語った単語はわずか8つ……ランス・ストロール、アストンマーティン・ホンダの進歩に言葉少な「ノー」
More from
ピエール ガスリー

「3位だ！！」モナコでガッツポーズ連発のガスリー、ペナルティを知らずにぬか喜び……ではなかった。怒りと皮肉で拳を突き上げる

F1
F1
モナコGP
「3位だ！！」モナコでガッツポーズ連発のガスリー、ペナルティを知らずにぬか喜び……ではなかった。怒りと皮肉で拳を突き上げる

アルピーヌ、表彰台逃した速度違反ペナルティに”再審請求”。ピットレーンのショートカットが原因か？

F1
F1
モナコGP
アルピーヌ、表彰台逃した速度違反ペナルティに”再審請求”。ピットレーンのショートカットが原因か？

ガスリー、8位入賞も依然としてマシンに問題。アップデート副作用か「マイアミからずっと同じ」

F1
F1
カナダGP
ガスリー、8位入賞も依然としてマシンに問題。アップデート副作用か「マイアミからずっと同じ」
More from
アルピーヌ

メルセデス、アルピーヌF1の株式取得から撤退。提示された価格に納得いかず？

F1
F1
メルセデス、アルピーヌF1の株式取得から撤退。提示された価格に納得いかず？

F1カナダGP、雨なら決勝はサバイバル説。ガスリー「かなり波乱のレースになるだろう」

F1
F1
カナダGP
F1カナダGP、雨なら決勝はサバイバル説。ガスリー「かなり波乱のレースになるだろう」

アルピーヌにジェイソン・サマーヴィルが加入。トヨタやウイリアムズ、FIAで活躍した空力専門家が副テクニカルディレクターに

F1
F1
アルピーヌにジェイソン・サマーヴィルが加入。トヨタやウイリアムズ、FIAで活躍した空力専門家が副テクニカルディレクターに

最新ニュース

勢いが止まらないアントネッリ、5連勝に到達。F1史上10人目……データからは「チャンピオン獲得率100％」

F1
モナコGP
勢いが止まらないアントネッリ、5連勝に到達。F1史上10人目……データからは「チャンピオン獲得率100％」

岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

F1
バルセロナ-カタルニアGP
岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

何かが壊れちゃうよ！　満身創痍のマシンで表彰台を獲得したハジャー。無線でヒートアップも「気持ちは分かる」とメキーズ代表

F1
モナコGP
何かが壊れちゃうよ！　満身創痍のマシンで表彰台を獲得したハジャー。無線でヒートアップも「気持ちは分かる」とメキーズ代表

F1分析｜狭く大混乱となったモナコでも、アントネッリに死角なし。終始安定したペースで走破

F1
モナコGP
F1分析｜狭く大混乱となったモナコでも、アントネッリに死角なし。終始安定したペースで走破