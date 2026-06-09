ガスリーは表彰台を取り戻せるのか？　FIA、モナコGPのペナルティ裁定撤回を求めるアルピーヌに対し聴聞会実施

FIAは、アルピーヌがF1モナコGPでのピエール・ガスリーの3位表彰台を取り戻すべくペナルティの取り消しを求めている件について、今週後半に審理を行なうと発表した。

モナコでは多くのドライバーがトラブルやペナルティに苦しめられる中、「F1キャリアで最も力強い走り」と本人も認めるほどのパフォーマンスを見せたガスリーが9番グリッドから追い上げ、3番手でフィニッシュを受けた。しかしながら、そのガスリーもピットレーンの速度超過によるペナルティを受けてしまい、レースタイムに10秒が加算されたことにより7位まで落ちてしまった。

ただ、ガスリーが記録した2度の速度超過はそれぞれ0.1km/hと0.4km/hとほんのわずかなものであった。今回のレースではこういったピットレーン速度違反が異常なほど多く発生しており、その原因はモナコ特有のピットレーン形状と速度測定方法に起因していると言われる。

FIAは瞬間的な速度を計測するのではなく、トランスポンダーと路面に埋め込まれた計測システムを用いて、ファストレーン通過中の平均速度を割り出して取り締まりを行なっている。そのため、実際は制限速度内で走っているドライバーでも、モナコ特有のカーブしたピットレーンをややショートカットする形になってしまうと、計測上は速く走ったと判定される可能性があった。

ガスリーはレース後に非常に落胆した様子を見せ「今これ以上に辛いことはない。この瞬間のために10年間死に物狂いでやってきた」とコメント。表彰台を不当な理由によって「奪われた」と表現した。

アルピーヌはこの一件を受けて、声明を発表。ペナルティ裁定を覆し、3位表彰台という結果を取り戻すため、統括団体のFIAに再審請求を行なったと明らかにした。そしてFIAは9日（火）、アルピーヌがガスリーに科された5秒ペナルティ2件について再審請求を行なったことを確認する文書を公開。11日（木）には、聴聞会がオンラインで実施される予定だ。

アルピーヌにとって最大のハードルは、ペナルティが不当であったと証明することではない。まずはFIA国際競技規則第14条に則り、当初の裁定時には入手不可能だった「重要かつ関連性のある新たな要素」が存在することをスチュワードに納得させなければならない。

FIAの文書によれば、審理は2段階に分けて行なわれる。第1段階では、アルピーヌが上記のような新たな要素が存在する証拠や陳述書を提出。これに対して、要件を満たしているとスチュワードが判断した場合にのみ、第2段階へ進み、ペナルティの妥当性そのものが再検討される。

ただF1において再審請求が成功するケースは稀であり、多くの場合、この新証拠の提出に失敗することが多い。最近の成功例を挙げると、昨年のオランダGPでカルロス・サインツJr.がリアム・ローソンとの接触によって受けたペナルティが、新たにウイリアムズが提出したオンボード映像によって取り消されたことが記憶に新しい。

なお現時点では、アルピーヌがどのような証拠を提示するつもりなのかは明らかになっていない。