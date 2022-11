ペレスのモナコ“わざと”クラッシュ疑惑、FIAは調査する意向ひとまずナシ。正式抗議があれば対応？

Listen to this article

2022年のF1モナコGPで、セルジオ・ペレス(レッドブル)が故意に予選でクラッシュしたのではないかという”疑惑”が持ち上がっているが、FIAとしては今のところ調査を行なう計画はないという。

当該の問題が今になって浮上してきた原因は、F1サンパウロGPにある。このレースでレッドブルはレース終盤に先行するマックス・フェルスタッペンに対し、ドライバーズランキング2位を争っているチームメイトのペレスのためにポジションを譲るようにオーダーを出した。

しかしフェルスタッペンはこれを断固拒否。そのためペレスはシャルル・ルクレール(フェラーリ)と同ポイントで最終戦に挑まなくてはならなくなった。

当然、この件は大きく取り扱われることになったが、フェルスタッペンはその原因について、「レッドブルとのちょっとした誤解」が理由にあると説明。”シーズン序盤に起きたこと”に関係しているとしながらも、その詳細については明かしていない。

そして、そのシーズン序盤の出来事というのが、モナコGPのことなのではないかと噂されているのだ。

この予選ではQ3のラストアタックでペレスがクラッシュし予選は赤旗終了。これにより、フェルスタッペンはポールポジションを獲得するチャンスを失い、最終的にペレスがレースを勝っているのだ。

ペレスは当然ながら、モナコでのクラッシュは限界まで攻めた結果のアクシデントだと主張している。しかし当該ラップでのそれ以前と比較して異なるように見えるスロットルテレメトリーに関する疑問もあり、FIAが調査に乗り出す可能性があるという憶測にもつながっていた。

